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Yunanistan'da bir gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek bulundu

Yunanistan'da bir gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek bulundu

19:1010/07/2025, Perşembe
AA
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Yunanistan'da bir gazetecinin yaşadığı binada poşetle bırakılmış patlayıcı düzenek tespit edildi
Yunanistan'da bir gazetecinin yaşadığı binada poşetle bırakılmış patlayıcı düzenek tespit edildi

Atina'da Yunan gazeteci Yannis Pretenteris'in yaşadığı binada bir poşet içerisinde patlayıcı düzenek bulundu. Düzenek, bomba imha ekipleri tarafından imha edilirken, Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada terör eylemini kınadı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir gazetecinin yaşadığı binaya yerleştirilen patlayıcı düzenek, ekiplerce imha edildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, ülkenin önde gelen gazetecilerinden Yannis Pretenteris'in yaşadığı binada bir poşet içine bırakılmış patlayıcı düzenek tespit edildi.

Düzenek bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı yazılı açıklamada terör eylemini kınadı.

Marinakis,
“Düşünce ve basın özgürlükleri tartışılamaz.”
ifadesini kullandı.


#Yunanistan
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