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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan gazeteci Önkibar'ın iddialarına tepki: 'Katıksız bir yalandır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan gazeteci Önkibar'ın iddialarına tepki: 'Katıksız bir yalandır'

16:148/07/2025, Salı
AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı- Sabahattin Önkibar.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı- Sabahattin Önkibar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sabahattin Önkibar'ın iddialarına tepki gösterdi. Yazıcı, "Her cümlesi yalan, kurgu ve gerçek dışı olan, deli saçması bir iftira kampanyasıyla gündeme gelmeye çalışan Sabahattin Önkibar adlı şahsın ortaya attığı iddiaların tamamı, tek kelimeyle katıksız bir yalandır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gazeteci Sabahattin Önkibar'ın ortaya attığı iddialara sert tepki gösterdi. Yazıcı, açıklamaların asılsız olduğunu belirterek yasal yollara başvuracağını ve dava açacağını duyurdu.

"Tamamen hayal gücüyle uydurulmuş, maksatlı bir hezeyandır"

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her cümlesi yalan, kurgu ve gerçek dışı olan, deli saçması bir iftira kampanyasıyla gündeme gelmeye çalışan Sabahattin Önkibar adlı şahsın ortaya attığı iddiaların tamamı, tek kelimeyle katıksız bir yalandır. 'Gazetecilik' adı altında fitne üzerinden beslenen bu iddiadaki hiçbir hususun gerçekle ya da en ufak bir doğruluk payıyla ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen hayal gücüyle uydurulmuş, maksatlı bir hezeyandır. Bu düzmece iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bu şahıs hakkında en kısa sürede gerekli yasal yollara başvuracağımı ifade ediyor, iftira ve yalanla beslenen bu zihniyetin hukuki olarak karşılıksız kalmayacağını belirtmek istiyorum."


#Hayati Yazıcı
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#Dezenformasyon
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