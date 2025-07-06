AK Parti kampa giriyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı oturumlar gerçekleştirecek

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da istişare ve değerlendirme kampı düzenleyecek. Hafta sonu gerçekleşecek kampta, parti kurmayları bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem açılışta hem de kapanışta hitap edecek. Gündemde ise ekonomi, yerel seçimler ve yeni dönem stratejileri olacak.
AK Parti, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da düzenleyeceği istişare kampında yol haritasını masaya yatıracak.
Kampa, MYK-MKYK üyeleri, milletvekilleri, partinin kurucu üyeleri ile bakanlar da katılacak.
Şubatta yapılan olağan kongresinin ardından yenilenmiş teşkilatlarla toplanılacak kampta, 2028 seçimlerinin yol haritası çıkarılacak.
- Özellikle sahadan gelen rapor, anket, öneri ve şikâyetler de masaya yatırılacak. 2028’e doğru giderken değerlendirilecek olan konuların parti politikasını belirlemede önemli bir etkisinin olacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı oturumlar gerçekleştirilecek
Ekonomi, güvenlik, eğitim, enerji, çevre, adalet, dış politika, sağlık gibi başlıklarda ilgili bakanların sunumlar yapması planlanan kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kapalı oturumlar gerçekleştireceği belirtiliyor. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve partinin kurucu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sahadaki son durum hem de güncel siyasi konulara ilişkin süreci dinleyecek. Ayrıca, “Genel Merkez Çalışmaları” ve “TBMM Grup Çalışmaları” olmak üzere iki ana başlıkta oturum yapılması planlanıyor.