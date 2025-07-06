AK Parti kampa giriyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı oturumlar gerçekleştirecek

Özellikle sahadan gelen rapor, anket, öneri ve şikâyetler de masaya yatırılacak. 2028’e doğru giderken değerlendirilecek olan konuların parti politikasını belirlemede önemli bir etkisinin olacağı belirtiliyor.

Özellikle sahadan gelen rapor, anket, öneri ve şikâyetler de masaya yatırılacak. 2028’e doğru giderken değerlendirilecek olan konuların parti politikasını belirlemede önemli bir etkisinin olacağı belirtiliyor.

Ekonomi, güvenlik, eğitim, enerji, çevre, adalet, dış politika, sağlık gibi başlıklarda ilgili bakanların sunumlar yapması planlanan kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kapalı oturumlar gerçekleştireceği belirtiliyor. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve partinin kurucu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sahadaki son durum hem de güncel siyasi konulara ilişkin süreci dinleyecek. Ayrıca, “Genel Merkez Çalışmaları” ve “TBMM Grup Çalışmaları” olmak üzere iki ana başlıkta oturum yapılması planlanıyor.