Yunanistan'da papaz köyü kamyonetle kutsadı.

Yunanistan’ın Lianokladi köyünde görev yapan papaz, Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü ve halkı koronavirüs salgınından korumak gerekçesiyle kamyonetin kasasında bulunan 15 litrelik kutsal suyu ile köyü kutsadı.

Açıklama yapan papaz " Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle dua ediyoruz. Bu köyün azizlerinden kalma eşyaları yanıma alarak kamyonla bu kutsal topraklar için dua ettim. Bu dualar köyümüzü aynı zamanda koronavirüs ve tüm kötülüklerden koruyor." ifadelerini kullandı.

Köy halkının şaşırdığı o anlar köy sakinleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.