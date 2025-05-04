Yunanistan'da şok olay: Bankaya bomba bırakan kadın patlamada öldü

Yunanistan'da ülke gündemini meşgul eden şok edici bir olay yaşandı. Selanik şehrinde bir kadın, yanındaki patlayıcı bir düzeneği bankaya bıraktı. Daha sonra olay yerine dönen kadın, düzeneğin bankanın ATM'sine yaklaştırmaya çalıştığı sırada infilak etmesi sonucu öldü.
Yunanistan'ın Selanik kentinde bir kadının bankanın önüne patlayıcı düzenek yerleştirirken düzeneğin patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Selanik kentinde 38 yaşında bir kadın, elindeki patlayıcı düzeneğini bankanın merdivenlerinin yanına bıraktı.
Kadın, 10 dakika sonra bankaya dönerek düzeneği bankanın ATM'sine yaklaştırmaya çalıştı.
O sırada düzenek patladı ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, ölen kadının cebinden çıkan kağıtta yazılı adreste çok sayıda patlayıcı buldu.
Daireyi kiralayan 36 yaşındaki erkeğin ise arandığı bildirildi.