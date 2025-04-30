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İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

14:3230/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
DHA
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Askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı.
Askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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