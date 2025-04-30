Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı: 42 ilde baskın yapıldı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı: 42 ilde baskın yapıldı

08:2630/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.


Operasyonlar kapsamında, FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapan, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanan ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 169 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.



#Ali Yerlikaya
#FETÖ operasyonu
#fetö
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2024-2025 YAZ TATİLİ TAKVİMİ: Okullar yaz tatili için ne zaman kapanıyor?