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FETÖ'nün sınav yolsuzluğunda 11 gözaltı

FETÖ'nün sınav yolsuzluğunda 11 gözaltı

09:4929/04/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerine sızdırıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 ve 2015 yılları Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.


11 şüpheli için gözaltı kararı


Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.




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