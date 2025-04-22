FETÖ tam teslim: Enes Kanter ve Ekrem Dumanlı yabancı istihbaratın emrinde

Dünyanın ekonomik gücüyle ön plana çıkan ABD, uzun yıllardır FETÖ’nün ana üssü konumunda bulunuyor. Terör örgütü, geliştirdiği stratejileri ABD merkezli yapılanması aracılığıyla dünya genelindeki ağlarına aktarıyor. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen de ABD için adeta kullanışlı bir araç işlevi görüyordu. FETÖ’nün ve Gülen’in yabancı istihbarat birimleriyle olan ilişkileri, çeşitli tanık ifadelerine de yansıdı.





Yabancı servislerin FETÖ'deki temsilcisi





ABD’de FETÖ’nün en tanınan figürlerinden biri, eski NBA oyuncusu Enes Kanter. 2022’de ABD vatandaşlığına geçen ve soyadını “Freedom” olarak değiştiren Kanter, basketbol sahasının dışında siyasi faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor.





Yabancı istihbarat servisleriyle sıkı temas halinde olan Kanter, seyahat programlarından kamuya açık açıklamalarına kadar birçok konuda bu servislerden yönlendirme alıyor. Türkiye karşıtı faaliyetlerde ön plana çıkan Kanter’in Yunanistan ve İsrail gibi ülkelere yönelik sıcak mesajları da bu ilişkilerin açık bir göstergesi.





Kanter’in günlük planlaması dahi görüştüğü servisler tarafından belirleniyor. Örgüt içinde "manevi evlat" konumunda olan Kanter, Avrupa’daki FETÖ yapılanmalarıyla olan temaslarında da yine bu yabancı istihbarat kanallarının etkisiyle hareket ediyor.





Ekrem Dumanlı'dan yabancı servislere düzenli rapor





FETÖ’nün önemli isimlerinden, eski Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da yabancı servislerle temas halinde olan diğer bir figür. İcra Heyeti’nde yer alan Dumanlı, düzenli aralıklarla görüştüğü istihbarat mensuplarına örgütün güncel durumu hakkında bilgi veriyor. Ayrıca Gülen sonrası örgüt yapısının nasıl şekilleneceği ve medya stratejileri gibi konularda da dış talimatlar alıyor.





Yabancı servislerle irtibatta olan diğer isimler





Enes Kanter ve Ekrem Dumanlı'nın dışında da birçok FETÖ mensubu yabancı istihbarat servisleriyle yakın ilişkiler içinde. 15 Temmuz darbe girişiminin organizasyonunda yer alan sivil imamların aileleri, firari asker ve polisler de bu temasların parçası. Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Mehmet Kalyoncu, Adem Yavuz Arslan, Hamdullah Öztürk, Emre Uslu, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, İsmail Kokuroğlu, Mehmet Dağcı, Turgay Karagöz, Şaban Ali Özel, Mevlüt Hilmi Çınar ve Özcan Aytuluner gibi isimler de bu ilişki ağının içerisinde yer alıyor.





İcra heyetinin şekillenmesinde istihbarat servislerinin rolü





Örgütün üst düzey yönetimi şu anda İcra Heyeti'nin kontrolünde olsa da, örgüt içi çekişmeler ve krizler bitmiş değil. Bu durum, yabancı istihbarat servislerinin doğrudan müdahalelerine zemin hazırlıyor. Öyle ki yakın zamanda FETÖ’nün yönetim kademesinde istihbarat merkezli değişimlerin yapılacağı iddia ediliyor. ABD’deki FETÖ yapılanması bugün tamamen yabancı servislerin güdümünde bir yapıya dönüşmüş durumda.











