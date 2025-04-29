Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda orman yangını

Yunanistan’ın Zakintos Adası’nda bulunan Agios Leon bölgesinde çıkan orman yangınına, itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
Yunanistan’ın turistik adası Zakintos’ta öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının, adanın dağlık kesiminde bulunan ve yaklaşık 437 kişinin yaşadığı Agios Leon yerleşiminde başladığı bildirildi.
Ekipler yönlendirildi
Yangın ihbarı üzerine Yunanistan İtfaiye Teşkilatı hızla harekete geçti.
Olay yerine 26 itfaiyeci, 6. E.MO.D.E. birimine bağlı bir yaya ekip, 9 itfaiye aracı, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi.
Sebebi bilinmiyor
Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.