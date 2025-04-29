Selanik'te 'GAÖ' buluşması

Türkiye ile Yunanistan, "Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında yeni bir adım daha attı. İki ülkenin savunma bakanlıkları heyetleri, dün Yunanistan’ın Selanik kentinde bir araya gelerek mevcut önlemleri değerlendirirken, 2026 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlamasını da ele aldı. Toplantıda Yunan heyetine Büyükelçi Theocharis Lalakos, Türk heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay başkanlık etti. Taraflar, bölgesel istikrarın korunması ve ikili ilişkilerde güven ortamının güçlendirilmesi için somut adımlar atılması konusunda mutabakata vardı. 2024 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk ve Yunan Kuvvet Komutanlıkları arasında karşılıklı ziyaretler düzenlenmiş, Harp Okulları arasında ise dostluk havası içinde spor müsabakaları yapılmıştı. Ayrıca askeri öğrenciler arasında dil eğitimi amacıyla karşılıklı değişim programları da hayata geçirilmişti.