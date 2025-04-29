Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Selanik'te 'GAÖ' buluşması

Selanik'te 'GAÖ' buluşması

Canberk Doğan
04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İki ülke arasındaki bir önceki GAÖ toplantısı, 6 Kasım 2024’te Türkiye'de gerçekleştirilmişti.
İki ülke arasındaki bir önceki GAÖ toplantısı, 6 Kasım 2024’te Türkiye'de gerçekleştirilmişti.

Türkiye ile Yunanistan, "Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) 2025 Yılı Uygulama Planı" kapsamında yeni bir adım daha attı. İki ülkenin savunma bakanlıkları heyetleri, dün Yunanistan’ın Selanik kentinde bir araya gelerek mevcut önlemleri değerlendirirken, 2026 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlamasını da ele aldı. Toplantıda Yunan heyetine Büyükelçi Theocharis Lalakos, Türk heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay başkanlık etti. Taraflar, bölgesel istikrarın korunması ve ikili ilişkilerde güven ortamının güçlendirilmesi için somut adımlar atılması konusunda mutabakata vardı. 2024 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk ve Yunan Kuvvet Komutanlıkları arasında karşılıklı ziyaretler düzenlenmiş, Harp Okulları arasında ise dostluk havası içinde spor müsabakaları yapılmıştı. Ayrıca askeri öğrenciler arasında dil eğitimi amacıyla karşılıklı değişim programları da hayata geçirilmişti.


#Türkiye
#Yunanistan
#GAÖ
#Selanik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Usta oyuncunun eşi Meral Kurtuluş 87 yaşında hayatını kaybetti