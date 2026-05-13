Yunanistan'dan borçları için Akropolis'in satılması istendi

08:4913/05/2026, Çarşamba
Yunanistan'ın 2009 yılında kriz patlak vermeden hemen önce bütçe açıklarını düşük göstermesinin ne denli ağır sonuçlar doğurduğu vurgulandı.
Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın ekonomik krizinin en yoğun olduğu dönemde, ismi açıklanmayan bir Avrupa Birliği üyesi ülke maliye bakanının, borçların kapatılması için Akropolis'in satışa çıkarılmasını önerdiğini iddia etti.

Skai TV'de yayınlanan "Sto Xiliosto" adlı belgesel dizisinde konuşan Juncker, bu teklifin Euro Grubu toplantısı sırasında yapıldığını savundu.

Teklifin gerçek anlamda mı yoksa mecazi olarak mı yapıldığına dair detay vermeyen Juncker, bu öneriyi sunan kişinin ismini paylaşmayı reddetti ancak öneriyi yapanın bir kadın olduğunu belirtti.

"Sessiz olun dedim"

2005-2013 yılları arasında Euro Grubu'na başkanlık eden Juncker, o anları şu sözlerle anlattı:
"Euro Grubu toplantılarında bazı maliye bakanlarının para bulmak için Akropolis'i satmayı önerdiğini hatırlıyorum. Onlara 'Sessiz olun' dedim."

Juncker, bu anekdotu Yunanistan'ın 2009 yılında kriz patlak vermeden hemen önce bütçe açıklarını düşük göstermesinin ne denli ağır sonuçlar doğurduğunu vurgulamak için paylaştı.

"Güven sorunu her şeyi söylenebilir kıldı"

Yunanistan'ın verilerle ilgili yaptığı hatayı kabul etmesinin ardından büyük bir güven kaybı yaşadığını ifade eden Juncker, "Bu çok büyük bir hataydı. Diğerlerini yanılttığını kabul ettikten sonra Yunanistan'a artık güvenilmiyordu. Asıl sorun buydu. Bu yüzden herkes Yunanistan hakkında istediği her şeyi söyleyebiliyordu" dedi.

Juncker, kriz döneminde yaşanan bu tür yaklaşımların, güvenin sarsıldığı ortamlarda ne kadar aşırı noktalara varabileceğinin altını çizdi.

#Yunanistan
#Akropolis
#Borç
