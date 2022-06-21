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Yunanistan'dan şikayet diplomasisi

ABD’de Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, çarpıtma ve şikayet siyasetini Brüksel ve Madrid temaslarında da sürdürecek. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Miçotakis’in bu stratejisini Dışişleri ve Savunma Bakanları da Brüksel ve Kahire’de sürdürecek.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Yunanistandan şikayet diplomasisi
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Türkiye’yi hedef alan provokatif hamleler ve yalan siyasetine üçüncü ülkeleri dahil etmekten vazgeçmiyor. CNN Greece’in haberine göre; Yunan Başbakan ABD kongresindeki Türkiye’yi şikayet siyasetini, Brüksel ve Madrid’de de devam ettirecek. Ankara’nın meseleleri iki ülke arasında çözme teklifini reddeden Miçotakis, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki haklarını savunmaya yönelik siyaseti, AB ve NATO nezdinde katılacağı toplantılarda şikayete hazırlanıyor.

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Yunan Kathimerini gazetesi, Miçotakis’in bu stratejisinin bakanlar düzeyinde de destekleneceği, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un Brüksel ve Kahire temaslarında Türkiye’yi hedef alan bir söylemi merkeze koyacakları kaydedildi. Dendias’ın bu ay düzenlenecek AB Ortaklık Zirvesi’nde Türkiye karşıtı bir ajanda hazırladığı, Yunan Savunma Bakanı’nın ise önümüzdeki günlerde Mısır’a yapacağı ziyarette muhataplarına “Yunanistan, Rum Kesimi ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğini derinleştirmeyi” teklif edeceği öne sürüldü.

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