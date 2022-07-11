Yunanistan’ın ölüme ittiği 45 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastinin zanlısının, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu dini grubu Japonya’ya ilk olarak Abe’nin dedesinin getirdiğine inandığı ortaya çıktı. Zanlının, Abe’nin eski bir başbakan olan dedesinden intikam almak için torununa saldırı gerçekleştirmiş olabileceği belirtiliyor.