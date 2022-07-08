Dünya Yunanistan göçmenleri öldürüyor AİHM tescil etti
AVRUPA

Yunanistan göçmenleri öldürüyor: AİHM tescil etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan’ın Ege’deki insan hakları ihlallerini tescilledi. Mahkeme, 2014’te aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 11 göçmenin bulunduğu botu geri iterek boğulmalarına sebep olan Yunanistan’ı 330 bin avro tazminata mahkum etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan göçmenleri öldürüyor: AİHM tescil etti
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ege Denizi’nde göçmen ölümlerine sebebiyet veren Yunanistan’ın insan hakları ihlallerini tescilledi. AİHM, 2014’te Yunan güvenlik güçlerinin göçmenleri taşıyan bir botu itmesi sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 11 kişinin Ege Denizi’nde boğulduğu olaya ilişkin davada, Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “yaşam hakkı”nın da yer aldığı 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere can yeleği vermediği, bottan tahliye etmek için daha büyük bir tekne çağırmadığı ve olayın yetkililere gecikmeli olarak bildirildiğini tespit etti. Mahkeme ayrıca, hayatta kalan göçmenlerin karaya çıkartıldıktan sonra da kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirterek Yunanistan’ı toplam 330 bin avro tazminata mahkum etti.

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