Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü

Yunan gübenlik güçleri, Uluslararası hukuku hiçe sayarak motorunu söktükleri göçmen dolu botu, Türk kara sularına ittiler. Yunan güçlerinin acımasız tavrına, Türk Sahil Güvenlik güçleri "dur" dedi. Aralarında 15 aylık bir bebeğin de olduğu 45 göçmen kurtarıldı.
Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçti.
TRT'nin haberine göre, sahil güvenlik ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri de oradaydı. Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru sökülmüştü. Yunan unsurlarınca halat bağlanıp Türk kara sularına çekildiği tespit edildi.
Sınır ihlaline anında karşılık verildi
Sahil güvenlik ekipleri kara suyu ihlalilini anbean görüntülüyordu. Yunan güçleri, hukuksuzluklarının kayda alındığını anlayınca tacize başladı. Sınır ihlaline, anında karşılık verildi. Yunan unsurlara karşı keskin manevralarla önleme yapıldı.
Kaan sınıfı yerli ani müdahale botumuz, kendisinden iki kat daha büyük Yunan botlarına karşı verdiği bu mücadeleyle tam not aldı.
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TSK'nın öncülüğünde 37 ülkenin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen EFES 2022 tatbikatına Azerbaycan'ın özel kuvvetler birliklerinin katılması Yunan medyasında deprem etkisi yarattı.
Türkiye'nin Azerbaycan özel kuvvetler askerlerini \"Yunanistan'ı işgal etmek için kullanacağını\" iddia eden Yunan yayın organları Türkiye'nin Ege'de ilk kez bir Libya savaş gemisiyle birlikte tatbikat gerçekleştirmesinin de Yunanistan'da endişe yarattığını vurguladı..<br>
YUNAN MEDYASI: ADALARA ÇIKABİLİRLER<br><br>Yunan televizyon kanalı Mega TV tatbikata Libya, Azerbaycan, Pakistan ve komşu ülke Arnavutluk'un katılmasına özellikle dikkat çekerek ilgili ülkelerin özel kuvvet birliklerinin Türk ordusu tarafından eğitilerek Yunan adalarına çıkması için görevlendirilebileceği iddiasında bulundu.
Yayın organı Yunanistan'ın gergin ilişkilere sahip olduğu bir başka komşu ülkesi Kuzey Makedonya'nın da tatbikata katıldığını duyurdu.
'AÇIKÇA MEYDAN OKUMA'<br><br>Yayın organında yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi: \"Libya'nın hücumbotu 'Şafak' gemisi, tatbikata katılmak için Türkiye'ye geldi. Bu açıkça bir meydan okuma. Türkiye'nin 4. Sondaj Gemisi, Girit açıklarında sondaj yapabilir. Libya, Girit açıklarını Türk deniz sınırları içinde kabul ediyor. Sondaj egemenlik anlamına gelir. Türkiye Girit açıklarında sondaj yaparsa, egemenliğimizi kaybedebiliriz.\" Greek City Times ise \"Türk ve Azeri özel kuvvet birlikleri Yunan adalarını ele geçirme tatbikatı gerçekleştirdiler\" başlıklı haberinde Türkiye'yi akıl dışı suçlamayla karalamaya çalıştı. Pro News ise \"Azerbaycan Karabağ zaferinin borcunu ödemek istediği için Ankara, Azerileri Ege'ye alıştırıyor\" diye yazdı.<br>
İzmir'deki EFES 2022 tatbikatına aralarında Azerbaycan ve Pakistan'ın yer aldığı 37 ülke katılım sağladı.
YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KORKUSU<br><br>Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan 2022 tüm dünya medyasında geniş yankı uyandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatıyla ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunulmuştu. <br>
TÜRK BAYRAĞI DİKİLMESİ OLAY OLMUŞTU<br>Greek City Times'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak bayrak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etmişti.
Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili \"Türklerin yeni geliştirdiği Atmaca füzeleri, tüm donanmamızı yok edebilir” ifadeleri yer almıştı.
YUNAN SPİKER: “ATMACA FÜZESİ DONANMAMIZI YOK EDEBİLİR”<br>Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleri ile Türkiye’de tanınan Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye’nin geliştirdiği Atmaca gemisavar füzelerinin, Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etmişti:
“Rus Moskva firkateynini batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilo ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları, Girit ve Ege Adaları’ndaki askeri üslerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA’yı ve İHA’yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil; onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta, Yunan donanmaasını yok edebilirler.”
Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar<br><br>Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, \"Artık benim için Miçotakis diye biri yok\" sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
Gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberde Erdoğan'ın sözleri 'büyük meydan okuma' olarak nitelendirildi.
İşte Komşuyu rahatsız eden tatbikattan görüntüler....
Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
İzmir'deki EFES 2022 askeri tatbikatı Atina'da deprem etkisi yaptı. 37 ülkenin katıldığı Ege'deki nefes kesen tatbikat yunan medyasında büyük paniğe yol açtı. Azerbaycan özel kuvvetlerinin de yer aldığı tatbikatla ilgili Yunanistan medyasından 'Adaları işgal edecekler' haberleri yayıldı.
"Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler"
Türk Sahil Güvenliği ekiplerince kurtarılan göçmenler yaşadıkları dehşeti anlattı:
"Yunanların yaptıklarından çok korktum. Bizi ölüme terk ettiler. Siz de gördünüz. Biz Avrupa'da daha iyi bir yaşam istüiyoruz. Ama onlar elimizde olanı da aldı, para ve değerli eşyalarımızı aldı ve bizi geri ittiler." "Yakalandık Türkiye'ye dönün dediler. Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler." "Yunan Sahil Güvenliği sopayla bana vurdu. Daha sonra Türk askerleri gördü bize yardımcı oldular denizden kurtardılar." "Yunan Sahil Güvenliği bize vurup Türkiye'ye ittiler. Türk Sahil Güvenliği bizi denizden kurtardı.
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Antalya'da yerli ve milli imkanlarla üretilen Kontrol Bot 5, 27 Ocak 2022 tarihinde Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan sınırındaki gözü ve kulağı olmaya devam ediyor.<br>
Enez'e konuşlanan Kontrol Bot 5, Türkiye-Yunanistan deniz sınırında başta gümrüklü malzeme kaçakçılığı ve düzensiz göçmen geçişleri olmak üzere her türlü yasadışı faaliyet ile mücadele etmek, denizde herhangi bir nedenden mahsur kalan veya yardım talebinde bulunan vatandaşları kurtarmak, denizde asayiş ve güvenliği sağlamak, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının devam ettirilebilmesi için her türlü balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve deniz çevresinin korunması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.
Ege Denizi'nin Yunanistan sınırında personeliyle verilen vazifeleri başarıyla yerine getiren Kontrol Bot 5, manevra kabiliyeti ve hızıyla da adeta göz kamaştırıyor.<br>
SG Güverte Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuz Ersoy Kontrol Bot 5'in teknik özellikleri hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:<br>
\"Proje çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Ares Tersanesi arasında imzalanan sözleşme ile Sahil Güvenlik 2024 yılının sonuna kadar 107 adet yeni tip kontrol bot, tedarik edilmesi planlanmıştır. Antalya'daki Ares Tersanesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Kontrol Bot 5, 27 Ocak 2022 yılı itibariyle Enez Edirne'de göreve başlamıştır.
Kontrol Bot 5'in boyu 12,04 metre, eni 3,74 metre olup 24 deniz mili iktisadi surat ile 35 deniz mili maksimum surata sahiptir. Radar, elektronik harita, termal kamera, her biri 450 beygir güç üreten 2 adet ana makine ve kurtarma platformu bulunmakta olup, 14 kazazede taşıyabilmektedir. Kontrol Bot 5'te 3 personel görev yapmakta olup ortalama 200 deniz mili seyir sahası ile zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahiptir.
İnşa aşamasında yapılan mukavemet testleriyle yapısal olarak sağlamlığını ispat etmiştir. Su jeti ve aktif stabilizasyon sistemi sayesinde sahip olduğu yüksek sürat ve manevra kabiliyeti ile olumsuz deniz ve hava şartlarında görev yapma imkanlarına sahip Kontrol Bot 5, Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı bünyesinde görev bölgesi olan Türkiye - Yunanistan deniz sınırında ve Saros Körfezinde her türlü kaçakçılık faaliyetini önlemek, ihtiyaç halinde süratle arama kurtarma icra etmek, deniz çevresini korumak ve balıkçılık faaliyetlerini denetlemek gibi kanun ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen tüm görevleri 724 esasına göre yerine getirmektedir.\"
Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü: Kontrol Bot 5
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Kontrol Bot 5, Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü olmaya devam ediyor. Kontrol Bot 5, manevra kabiliyeti ve süratiyle göz kamaştırıyor.
DÜNYA
Yunanistan'ı korku sardı: Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor
OYNAT 02:06
Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliğine haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları 'Burası Yunan denizi' diyerek taciz etti. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğini azarlayınca, Yunan görevliler dönüp gitmek zorunda kaldı.
Görüntüler, YouTube'da İlker Reis sayfasında paylaşıldı. Videonun altına, 'Bugünkü videomuzda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken uluslararası sularda olmamıza rağmen yunan sahil güvenliği alaycı bir tavırla bize bölgeyi terk etmemizi ve Yunan sularında olduğumuzu söyledi. İlker Reis ile Yunan komutanının münakaşası sonrasında direndiğimizi görünce başa çıkamayıp kendi sularına çekildiler. Geldikleri gibi gittiler...' notu düşüldü.