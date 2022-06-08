Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü

İnşa aşamasında yapılan mukavemet testleriyle yapısal olarak sağlamlığını ispat etmiştir. Su jeti ve aktif stabilizasyon sistemi sayesinde sahip olduğu yüksek sürat ve manevra kabiliyeti ile olumsuz deniz ve hava şartlarında görev yapma imkanlarına sahip Kontrol Bot 5, Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı bünyesinde görev bölgesi olan Türkiye - Yunanistan deniz sınırında ve Saros Körfezinde her türlü kaçakçılık faaliyetini önlemek, ihtiyaç halinde süratle arama kurtarma icra etmek, deniz çevresini korumak ve balıkçılık faaliyetlerini denetlemek gibi kanun ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen tüm görevleri 724 esasına göre yerine getirmektedir.\"