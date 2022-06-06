Dünya Yunanistanı korku sardı Egede Türk İHAlarına karşı koruma planlıyor
AVRUPA

Yunanistan'ı korku sardı: Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor

Türk İHA'larının dünya çapındaki başarısı ve şöhreti Yunanistan'ı korkuttu. Yunanistan'ın, Ege Adaları'na, Türkiye'nin İnsansız Hava Araçlarını (İHA) bloke edecek bir sistemi yerleştirmeyi planladığı ileri sürüldü. "Yunan FIR hattına" girecek İHA'ları tespit edecek sistem, elektronik bir kalkan oluşturarak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yunanistanı korku sardı: Egede Türk İHAlarına karşı koruma planlıyor
Yunanistan'ı korku sardı: Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor.

Yunanistan'ın, Ege Adaları'na, Türkiye'nin İnsansız Hava Araçlarını (İHA) bloke edecek bir sistemi yerleştirmeyi planladığı ileri sürüldü.

İHA'LARIN VARLIĞI PANİKLETTİ

"Real News" gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye'ye ait İHA'ların Ege'deki varlığı Yunan Silahlı Kuvvetlerini harekete geçirdi.

Yunanistan'ın temin ettiği anti-drone sistemleri 2022 yazında, "Yunanistan FIR hattını (Uçuş Bilgi Bölgesi)" korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz'in bir kısmına yerleştirilecek.

"Yunan FIR hattına" girecek İHA'ları tespit edecek sistem, elektronik bir kalkan oluşturarak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olacak.

İHA ALIMINA 350 MİLYON AVRO

Yunanistan Hava Kuvvetleri de ABD'den "MQ-9" tipi İHA almak için harekete geçiyor. İlgili birimlerce onaylanması halinde yapılacak 3 adet "MQ-9" tipi İHA ve bir veya iki kontrol istasyonu alımı için yaklaşık 350 milyon avro ödenmesi öngörülüyor.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da ülkesinin kiralama yöntemiyle İsrail'den edindiği iki "Heron" tipi İHA'ya üç tane daha ekleme talebini görüşmek üzere bu hafta içinde İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor.

Yunan'ın etekleri tutuştu: Türk SİHA'ları Atina'ya dert oldu, İsrail'den talep edecekler
EKONOMİ
Yunan'ın etekleri tutuştu: Türk SİHA'ları Atina'ya dert oldu, İsrail'den talep edecekler

Yunanistan Türk SİHA'ları karşısında çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor
EKONOMİ
Yunanistan Türk SİHA'ları karşısında çaresiz: Püskürtmek için büyük para harcanıyor
Zor durumdayız

'Zor durumdayız'

​Denizli'de sel felaketi: Evler su altında kaldı hayvanlar telef oldu.
Bodrumda orman yangını

Bodrum'da orman yangını

​Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Son terörist temizlenene kadar

​Saldırı hazırlığındaydılar: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı.

İlk kez görücüye çıktı.

Meğer bu zamana kadar tüm turistlerin gördüğü sahteymiş.

​Japon arkeolog keşfetti.

​Aralarında sizin memleketiniz de olabilir: İşte o muhteşem kareler.

Gece yarısı gizlice geldiler​: Polis her yerde suçluları arıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.