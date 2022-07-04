Yunan unsurları sekiz bin göçmeni ölüme terk etti: Türk Sahil Güvenliği kurtardı Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göçmen dramları devam ediyor. Daha iyi bir hayat için ülkelerini terk eden düzensiz göçmenler umut yolculuğunda Yunan unsurları tarafından geri itilerek Ege Denizinin açıklarında kaderlerine terk ediliyor. Yılbaşından bu yana Türk Karasularına geri itilen yaklaşık 8 bin düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılarak insani yardım yapıldı.

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