Dünya Yunan unsurları sekiz bin göçmeni ölüme terk etti Türk Sahil Güvenliği kurtardı
AVRUPA

Yunan unsurları sekiz bin göçmeni ölüme terk etti: Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göçmen dramları devam ediyor. Daha iyi bir hayat için ülkelerini terk eden düzensiz göçmenler umut yolculuğunda Yunan unsurları tarafından geri itilerek Ege Denizinin açıklarında kaderlerine terk ediliyor. Yılbaşından bu yana Türk Karasularına geri itilen yaklaşık 8 bin düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılarak insani yardım yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Yunan unsurları sekiz bin göçmeni ölüme terk etti: Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Sekiz biz göçmeni ölüme terk ettiler. Türk Sahil Güvenliği böyle kurtardı.

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek içen yasa dışı yollardan Yunan Adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler Yunan unsurları tarafından gösterilen gayri insani tavırlar ile karşı karşıya kalıyorlar.

Düzensiz göçmenleri Yunan Karasularında yakalayan yunan unsurları işlem yapmak yerine düzensiz göçmenleri botlarının motorlarını alıp deniz üzerinde hareketsiz bırakarak Türk Karasularına geri itiyor.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı mavi sularda yılbaşından bu yana 7 bin 967 düzensiz göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itildi. Açık denizde kaderine terk edilen düzensiz göçmenlere ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri el uzattı.

Yaşanan yüzlerce olayda Aydın, İzmir, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir’de bulunan limanlara çıkarılan düzensiz göçmenleri insani yardımlar yapıldı ve işlemleri başlatıldı. O anlar da anbe an kayıt altına alınırken, görüntüler Yunanistan’ın vicdansızlığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Yunan unsurlarının geri ittiği Kamerunlu kaçak göçmen botta doğum yaptı
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Yunan unsurlarının geri ittiği Kamerunlu kaçak göçmen botta doğum yaptı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile Havol Cepta (32), denizin ortasında botta doğum yaptı.

Dalgalarla sürüklenen bottaki kaçaklar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, doğum yapan anne ile erkek bebeği hastanede tedaviye alındı.

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