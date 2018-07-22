Yüzlerce Yahudi'den Aksa'ya baskın!

İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aralarında aşırı sağcı milletvekili ve Haham Yehuda Glick'in de vardı!

Yetkililerin açıklamasında, öğleden önce bin 23 Yahudi yerleşimcinin gruplar halinde İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Mescidi Aksa’nın avlusuna girdiği ifade edildi.

Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick'in de bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa avlusunda Filistinli bir genç, bayrak açtı. İsrail güvenlik güçleri Filistinli genci darbederek avlunun dışına çıkardı...

Israeli occupation forces arrest a Palestinian teenager for raising the flag of #Palestine in #MasjidAlAqsa. #HandsOffAlAqsa #Palestine pic.twitter.com/k4atdY4SI7 — DOAM (@doamuslims) 22 Temmuz 2018

Bölgedeki görgü şahitlerinin aktardığına göre, Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi.

AA İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün 'Eski Şehir' bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Olaya ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, fanatik Yahudilerin baskınına tepki göstermek için Filistin bayrağı açan bir çocuğun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında "ciddi artış"

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkati çekiyor.

AA İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün 'Eski Şehir' bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın "ilk altı ayında" söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı belirtildi.

AA İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün 'Eski Şehir' bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Son günlerde yapılan baskınlarla birlikte Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısı geçen yılki rakamı aşarak 23 bini geçmiş durumda.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

AA İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün 'Eski Şehir' bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.