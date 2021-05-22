Dünya Zafer cuması
ORTADOĞU

Zafer cuması

İsrail, Filistin halkının direnişi karşısında diz çöktü. Sivillere bomba yağdıran işgalciler ateşkes ilan etti. Filistin halkı büyük zaferi, Mescid-i Aksa’da kutladı. Cuma namazında buluşan onbinler zafer sloganları attı. Filistin bayraklarıyla yürüyen onbinlere müdahale eden işgalciler, direnişi kıramayınca kaçtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zafer cuması
Filistin bayrağıyla yürüyen on binlerce kişiye müdahale eden işgalciler, direnişi kıramayınca kaçtı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinliler, daha sonra Kubbetu’s Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi.

Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
OYNAT 01:24
Ateşkes kararı sonrası Filistinliler tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi
İşgalci İsrail güçleriyle Hamas arasında varılan ateşkes kararının ardından Filistinliler Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Binlerce Filistinli tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. Burada şükür secdesi yapıp dualar etti.

İSRAİL POLİSİ KAÇTI!

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Filistinlilerin direnişi karşısında İsrail polisi çareyi kaçmakta buldu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

DİRENİŞ DURMAYACAK

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermi ile saldırmasının ardından Hamas’tan açıklama geldi. Hamas lideri Heniyye, “Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs’e doğru yoluna devam edecek.” ifadesini kullandı.

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