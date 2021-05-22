Zafer cuması

Filistin bayrağıyla yürüyen on binlerce kişiye müdahale eden işgalciler, direnişi kıramayınca kaçtı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinliler, daha sonra Kubbetu’s Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi.

İSRAİL POLİSİ KAÇTI!

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Filistinlilerin direnişi karşısında İsrail polisi çareyi kaçmakta buldu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

DİRENİŞ DURMAYACAK

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermi ile saldırmasının ardından Hamas’tan açıklama geldi. Hamas lideri Heniyye, “Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs’e doğru yoluna devam edecek.” ifadesini kullandı.

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