Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın: Rusya Ukrayna'yı suçladı

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi verdi.
Patlama tehlikesi var mı?
Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Ukrayna da Rusya'yı suçladı
Dünyanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) harekete geçmesini beklediğinin altını çizen Zelenskiy, şunları kaydetti:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.