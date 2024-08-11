Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın: Rusya Ukrayna'yı suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Donetsk bölgesinde bir markete düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu. Zelenski açıklamasında "Enkaz altında kalan insanlar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor ve onları kurtarmak için her şey yapılacak" ifadelerini kullandı.