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Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın: Rusya Ukrayna'yı suçladı

Rusya, Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığını açıkladı. Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise çıkan yangın için Rusya'yı suçladı.

23:07 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 00:36 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Zaporijya Nükleer Santrali
Zaporijya Nükleer Santrali

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Patlama tehlikesi var mı?

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, "
Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor."
ifadesini kullandı.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna da Rusya'yı suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çıkan yangın için,
"Rusya tarafından çıkarıldı"
ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın,
"nükleer güç santralini ele geçirdiği ilk günden beri Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullandığını"
belirtti.

Dünyanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) harekete geçmesini beklediğinin altını çizen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, bunun için sorumlu tutulmalı. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali üzerindeki kontrolü normalliğe ve tam güvenliğe dönüşü garanti edebilir."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UAEA uzmanları, akşam saatlerinde duyulan çok sayıda patlamanın ardından Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin kuzey bölgesinden gelen yoğun koyu dumana tanık oldu. Ekip, santral tarafından, soğutma kulelerinden birine yönelik dron saldırısı düzenlendiği yönündeki iddia konusunda bilgilendirildi. Nükleer güvenlik açısından herhangi bir etki rapor edilmedi."

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.




#Rusya
#Ukrayna
#Zaporijya Nükleer Santrali
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