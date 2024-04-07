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Dünya

Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirilen İHA saldırılarında üç kişi yaralandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporijya Nükleer Tesisi'ne gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırıları sonucunda üç kişinin yaralandığını belirtti. Rosatom'un Avrupa Birliği'ni (AB) müdahaleye çağırdığı belirtildi.

21:01 - 7/04/2024 Pazar
AA
Zaporijya Nükleer Tesisi
Zaporijya Nükleer Tesisi

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santraline sabah saatlerinde “eşi benzeri görülmemiş” yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde de santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı aktarıldı.

Saldırılar nedeniyle tesis ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, “Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Birliği'ni, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde tırmanan duruma derhal müdahale etmeye çağırıyor.” ifadesine yer verildi.


Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.


#Rusya
#Zaporijya
#Ukrayna
#nükleer tesis
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