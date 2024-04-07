Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirilen İHA saldırılarında üç kişi yaralandı

Rusya, başkent Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda gerçekleşen saldırıya ilişkin bazı Batılı ülke liderlerini 'suç ortağı' ilan etti. 22 Mart'ta gerçekleşen ve 144 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğunu söyledi.