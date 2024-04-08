Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı: 3 yaralı

Zaporijya Nükleer Santrali'nde dün düzenlenen saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Rusya'ya ait nükleer enerji şirketi Rosatom'dan yapılan açıklamada, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği ifade edilerek, “7 Nisan 2024 tarihinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) eşi benzeri görülmemiş bir dizi saldırı başlatmıştır. Saat 11.38'de kantine yakın bir alana düzenlenen saldırıda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralanmıştır. Yarım saat sonra kargo limanı alanına da bir İHA saldırmış, Daha sonra ise Zaporijya NGS'nin 6. güç ünitesine de aynı şekilde bir İHA saldırısı meydana gelmiş ve bir kubbe vurulmuştur. Santralde şans eseri herhangi bir kritik hasar veya can kaybı yaşanmamıştır. İstasyondaki ve çevresindeki arka plan radyasyonu değişmezken doğal arka plan değerleri de aşılmamıştır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 5 Nisan'da da istasyonun bulunduğu bölgeye bir saldırı düzenlemiş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının kargo limanı ve nitrojen-oksijen istasyonu bölgesine gelişleri kaydedilmişti” denildi.

Ukrayna: Saldırıya karışmadık

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü Temsilcisi Andrii Yusov, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna, Rusya tarafından yasadışı olarak işgal edilen Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında herhangi bir silahlı provokasyona karışmamıştır. Saldırgan devlet bir kez daha nükleer tesisi, sivilleri ve tüm Avrupa'nın çevresini tehlikeye atmaktadır” dedi. Yusov, Rusya'nın tüm nükleer santral tesislerinden askerlerini çekmesi gerektiğini belirtti.

IAEA direktörü Grossi: Saldırılardan fayda sağlanamaz

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırılarda ne siyasi ne de askeri fayda sağlanamayacağının altını çizdi. Grossi, “Bu, Zaporijya Nükleer Santralinin karşı karşıya olduğu nükleer emniyet ve güvenlik tehlikelerinin büyük ölçüde tırmanması anlamına gelmektedir. Bu tür pervasız saldırılar büyük bir nükleer kaza riskini önemli ölçüde arttırmaktadır ve derhal durdurulmalıdır. Güvenlik Konseyi ve IAEA Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere defalarca ifade ettiğim üzere, nükleer tesislere yönelik saldırılardan hiç kimsenin askeri ya da siyasi bir fayda sağlaması ya da bu tür bir avantaj elde etmesi düşünülemez. Bir nükleer enerji santraline saldırmak kesinlikle yanlıştır” dedi.











