Zelenski Almanya Parlamentosu'na seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video konferans yöntemiyle Almanya Parlamentosu'na katıldı.
Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:
"Her bomba Avrupa ile aramızda örülen duvara yeni taş ekliyor."
Ayrıntılar geliyor...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video konferans yöntemiyle Almanya Parlamentosu'na katıldı.
Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:
"Her bomba Avrupa ile aramızda örülen duvara yeni taş ekliyor."
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.