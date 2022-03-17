Dünya Zelenski Almanya Parlamentosuna seslendi
AVRUPA

Zelenski Almanya Parlamentosu'na seslendi

Vladimir Zelenski, Almanya Parlamentosu'na seslendi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, video konferans yöntemiyle Almanya Parlamentosu'na seslendi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenski Almanya Parlamentosuna seslendi
Vladimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video konferans yöntemiyle Almanya Parlamentosu'na katıldı.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:

"Her bomba Avrupa ile aramızda örülen duvara yeni taş ekliyor."

Ayrıntılar geliyor...

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