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Dünya Zelenski takas önerdi Al adamını ver adamımı
AVRUPA

Zelenski takas önerdi: Al adamını ver adamımı

Ukrayna’nın önde gelen siyasetçilerinden vatana ihanetle suçlanan Rus yanlısı Viktor Medvedçuk’un yakalandığı duyuruldu. Zelenski, Medvedçuk’un elleri kelepçeli fotoğrafını yayımladı ve Putin’e “Rusya’nın elindeki esirlerle takas edebiliriz” teklifinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenski takas önerdi: Al adamını ver adamımı
Viktor Medvedçuk

Ukrayna’nın önde gelen siyasetçilerinden Rusya yanlısı Viktor Medvedçuk’un yakalanması ülkede büyük ses getirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Medvedçuk’un Rusya’nın elindeki esirlerle takas edilebileceğini söyledi. Kızının vaftiz babası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan ve hakkında vatana ihanet suçlaması bulunan Ukraynalı firari milletvekili Medvedçuk, önceki gün Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen özel operasyonla yakalanmıştı.

KELEPÇELİ FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Zelenski, Ukrayna ordusu üniforması giyen Medvedçuk’un elleri kelepçeli fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, “Eski oligark bile kaçamadı, hepsini yakalayacağız” açıklamasında bulundu. Geçen yıl vatana ihanetle suçlanan ve başkent Kiev’de ev hapsinde olan 67 yaşındaki Yaşam İçin Muhalefet Partisi lideri, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminin ardından kaçmıştı. Kremlin’den yapılan açıklamada ise Medvedçuk’la ilgili haberlerin yakından takip edildiği bildirildi. Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko da Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan kocası için yardım istedi.

Oksana Marçenko
Oksana Marçenko

“SİZE SAYGI DUYUP DİNLİYORLAR”

Marçenko, “Sayın Erdoğan, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna’nın dostu olduğunuzu birçok kez dile getirdiniz. Rusya’nın da dostusunuz. Ailem, ben, Viktor’la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor’un hayatı için çok mücadele ediyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar” dedi.

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