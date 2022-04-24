Zelenski’den ‘Putin durmayacak’ uyarısı: Ukrayna sadece başlangıç

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenski, Rusya için Ukrayna’ya saldırmanın sadece başlangıç olduğunu, Rusya’nın daha sonra başka ülkeleri de ele geçirmek istediğini belirtti. Savaşa tepki vermeyen ülkelere seslenen Zelenski, “İlk hedef bizdik ancak Rusya durdurulmazsa sıra size de gelecek” mesajı verdi. Zelenski’nin uyarısı, Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rüstem Minnekayev’in, bir sonraki hedefin Moldova topraklarındaki Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Transdinyester olduğu açıklamalarının ardından geldi. Rusya’nın gözünü Ukrayna’nın ötesine diktiği şeklinde yorumlanan açıklama üzerine Moldova, egemenlik haklarına saygı duyulması çağrısı yaparak, Moskova’ya nota verdi.

Vladimir Putin

TARAFSIZ ÜLKELERE SESLENDİ

Zelenski, yayımladığı video mesajında, “Ukrayna işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Rusya’nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız” dedi. Ukrayna’ya yardım etmeyen tarafsız ülkelerin büyük risk aldığını söyleyen Zelenski, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini belirtirken, “Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik” ifadelerini kullandı.

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MOLDOVA’DAN RUSYA’YA NOTA

Rus general Minnekayev’in, Moldova topraklarında bulunan Transdinyester’e yönelik skandal sözleri iki ülke arasında krize neden olurken, Moldova Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’nın Kişinev büyükelçisini bakanlığa çağırarak nota verdiği bildirildi. Önceki gün yaptığı açıklamada Minnekayev, “Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusun baskı altında olduğu Transdinyester’e kapı açacaktır” demişti.

DÜNYA BM Genel Sekreteri Guterres 28 Nisan'da Ukrayna'da Zelenski ile görüşecek