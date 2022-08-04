Dünya Zelenskiden savaşı bitirmek için yeni hamle
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Zelenski'den savaşı bitirmek için yeni hamle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarını sona erdirmesi için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek istediğini söyledi.

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Zelenskiden savaşı bitirmek için yeni hamle
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sona ermesine yardımcı olması için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile direkt görüşmek istediğini dile getirdi.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre Zelenski, Çin'i ekonomik ve siyasi gücünü savaşı Rusya üzerine kullanmaya çağırdı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olduğunun altını çizen Zelenski, "Çin çok güçlü bir devlet, ekonomisi çok güçlü. Bu yüzden Rusya'yı siyasi ve ekonomik olarak etkileyebilir" dedi.

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