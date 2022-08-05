Dünya Zelenskiden Uluslararası Af Örgütüne sert tepki
AVRUPA

Zelenski’den Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan ve Ukrayna’nın savaş taktiklerinin sivilleri tehlikeye attığı ifade edilen rapora tepki göstererek, “Manipülatif raporlar sağlarsanız, o zaman insanların ölümünün sorumluluğunu onlarla (suçlularla) paylaşırsınız” dedi

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Haber Merkezi DHA
Zelenski’den Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki
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'Sorumluluğu saldırgan kurbana kaydırmaya çalışan bir rapor gördük'

Zelenski, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Toretsk’te toplu ulaşım duraklarını hedef aldığını, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar arasında 3 çocuk olduğunu belirterek, söz konusu raporla ilgili “Rus teröristleri tarafından işlenen bu ve diğer binlerce suçla ilgili bazı uluslararası kuruluşlardan net ve zamanında raporlar görmüyoruz.

  • Bugün maalesef terör devletini affetmeye ve sorumluluğu saldırgandan kurbana kaydırmaya çalışan Uluslararası Af Örgütü’nden tamamen farklı bir rapor gördük. Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırısını haklı kılacak herhangi bir koşul olamaz.

Devletimize yönelik saldırganlık sebepsiz, istilacı ve açıkça teröristtir. Eğer birisi bir konuda mağdur ve saldırganın aynı olduğunu iddia eden bir rapor hazırlarsa, mağdurla ilgili bazı veriler analiz edilirse ve saldırganın o sırada ne yaptığı göz ardı edilirse buna müsamaha gösterilemez” ifadelerini kullandı.

Zelenski Ukraynalı askerler ile birlikte
Zelenski Ukraynalı askerler ile birlikte

'İnsanların ölümünün sorumluluğunu paylaşırsınız'

Yaklaşık 200 dini binanın, yaklaşık 900 sağlık tesisinin, 2 bin 200’den fazla eğitim kurumunun Rus saldırılarında hasar görmüş olduğunu veya yıkıldığını ifade eden Zelenski, “İşgalciler, su için sırada bekleyen insanlara, tahliye otobüslerine ve toplu taşıma duraklarına defalarca kasıtlı olarak topçu ve havan ateşi açtılar. Rus ordusu, Holokost kurbanlarının anıtlarına, mezarlıklara bile saldırmaktan geri durmadı. Olenivka’daki savaş esirlerinin bulunduğu kamp da dahil. Ve nedense bu konuda hiçbir rapor yok. Bu ahlaksız bir seçiciliktir. Teröristlerin bazı saldırılarını sözde haklı veya sözde anlaşılır kılan bir bilgi bağlamını yapay olarak yaratan herkes, bunun teröristlere yardım ettiğinin farkına varmalıdır. Manipülatif raporlar sağlarsanız, o zaman insanların ölümünün sorumluluğunu onlarla (suçlularla) paylaşırsınız” dedi.

Zelenski cephede
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