Zelenski'nin Oscar töreninde 'konuşma talebi reddedildi'

Rusya'nın geçen şubatta Ukrayna'yı istilasının başlangıcından bu yana Devlet Başkanı Zelenski, 2022 Grammy Ödülleri ve ocaktaki Altın Küre gibi ödül törenlerinde dikkat çeken konuşmalar yaptı.





Zelenski en son da Sean Penn'in, Ukrayna Devlet Başkanı'nın savaştaki liderliğini konu alan filmi Superpower'ın (Süper Güç) ilk gösteriminin yapıldığı Berlin Film Festivali'ndeki katılımcılara seslendi.





Öte yandan bugün çıkan haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı'nın televizyon yayını aracılığıyla pazar günkü Oscar törenine katılmasına izin verilmedi.





Variety'ye konuşan kaynaklara göre WME temsilcisi Mike Simpson, Zelenski'yi dört gözle beklenen yayına dahil etmesi için Akademi'ye başvursa da reddedildi.





Haberde, daha önce komedyen olan Devlet Başkanı'nın Oscar töreninde konuşma yapma talebinin üst üste ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandığı da belirtiliyor.





The Independent yorum için Akademi Ödülleri'nden bir temsilciyle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.





Eğlence dünyasından pek çok ismin desteklediği Zelenski, zor zamanlarda sergilediği coşku uyandıran liderliğiyle övgü topluyor.





Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının birinci yıldönümünde Yıldız Savaşları (Star Wars) oyuncusu Mark Hamill, Zelenski'nin ekibi ülkenin savaşı kazanma çabalarına destek olması için kendisine başvurduğunda yaşadığı şaşkınlığı anlatmıştı.





"Drone ordusunun elçisi" olması istenen Hamill, 1977 yapımı Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut'ta (Star Wars: Episode IV – A New Hope) Luke Skywalker'ın Ölüm Yıldızı'nı yok etmek için kullandığı savaş uçağının yer aldığı özel imzalı posterleri açık artırmaya çıkararak drone'lar için para topluyor.







