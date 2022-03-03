Dünya Zelenskiy Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü
AVRUPA

Zelenskiy: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi. Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü
Vladimir Zelenskiy,

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.

Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenskiy, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
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Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayakta alkışlandı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap etti.

'Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz' diyen Zelenskiy, konuşmasının sonunda Parlamento'da ayakta alkışlandı.

“Ukrayna pes etmeyecek”

Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar.” diye konuştu.

Ukraynalılar için bunun “Vatanseverlik Savaşı” olduğunu belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

“Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak.”

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