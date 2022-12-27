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Zelenskiy: Durum acı verici

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi. Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Zelenskiy: Durum acı verici
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Orada durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin." dedi.

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