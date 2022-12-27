Zelenskiy: Durum acı verici

Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan küstah sözler: Saldırıdan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı sorumlu tuttu

PKK yandaşları, Fransa'nın başkenti Paris'teki üç kişinin öldüğü saldırının ardından sokağa indi. Kenti savaş alanına çeviren terör destekçileri, Türkiye karşıtı sloganlar attı. PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarıyla yürüyen eylemcilere Fransa'daki Kürt Demokratik Konseyi'nin sözcüsü Berivan Fırat'tan destek geldi. Saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Berivan Fırat, Fransa'nın kendilerini korumadığını söyledi. Berivan Fırat, 'Arkasında kim olursa olsun bu siyasi ve terörist saldırının ardında Erdoğan, faşist Türk devleti ve Türk aşırı sağcıları olduğunu bal gibi biliyoruz' şeklinde skandal bir açıklama yaptı.



