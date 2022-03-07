Dünya Zelenskiy "Kasıtlı cinayet" diyerek açıkladı Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz
AVRUPA

Zelenskiy "Kasıtlı cinayet" diyerek açıkladı: 'Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz'

Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken liderlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yayımladığı videoda "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz" dedi. Rusya'nın yalnızca askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarına da 'kasıtlı cinayet' yorumunda bulunan Zelenskiy, batılı liderlerin buna tepki vermediğini vurgulayarak "Yarın Batı bunu fark edecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Kasıtlı cinayet diyerek açıkladı: Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy pazar akşamı yayımladığı video mesajında, "Hava savunmamızın bugün Ohmatdet (hastanesi) üzerinde düşürdüğü füzeyi, silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz. Altyapımızın yıkımını affetmeyeceğiz. Ve Tanrı da affetmeyecek. Bugün değil. Yarın değil. Asla." diye konuştu.

'KASITLI BİR CİNAYET'

Rusya'nın sadece askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarının "kasıtlı bir cinayet olduğunu" kaydeden Zelenskiy, bu işletmelerin çoğunun on yıllar önce, Sovyetler Birliği döneminde, şehirlerin tam ortasında inşa edildiğini belirtti. Zelenskiy, "Oralarda binlerce insan çalışıyor. Yüz binlerce kişi yakınlarda yaşıyor. Bu cinayet. Kasıtlı cinayet." ifadesini kullandı.

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'YARIN BATI BUNU FARK EDECEK'

Batılı liderlerin bu açıklamalara herhangi bir tepki vermediğini vurgulayan Zelenskiy, "En azından yarın Batı bunu fark edecek, tepki gösterecek ve bir şeyler söyleyecek. Bu saldırıyı kimin hazırladığını tam olarak biliyoruz." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın saldırılarına direnen Harkiv, Çernigiv, Mariupol, Gostomel ve Volnovaha'ya "Kahraman Şehir" unvanının verilmesini, Rus saldırılarına karşı direnen bazı şehirlerin yöneticilerinin de "Cesaret" ve "Bogdan Hmelnitskiy" nişanlarıyla ödüllendirmesini kararlaştırdığını aktardı.

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