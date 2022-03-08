Zelenskiy: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Zelenskiy açıklamalarına "Bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan tebrik mesajı söyleyemeyeceğim. O kadar çok ölüm, zulüm var ki..." diyerek başladı.

Sumi'nin tekrar bombalandığını belirten Zelenskiy, "Sumi hiçbir zaman Rusya'ya karşı bir tehdit değildi" dedi.

Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldüğünü açıklayan Zelenskiy, "Tam bir Nazi uygulaması." değerlendirmesini yaptı.

"Sorumluluk Batı'da"

Zelenskiy, "Onlar bize, barışçıl halka daha fazla saldıracak" ifadelerini kullandı ve "Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor, ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı'da" dedi.

Zelenskiy, "13 gün vaatler duyduk, 13 gün bize havada yardım edileceği, uçakların olacağı, bize teslim edileceği söylendi" diye konuştu.

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