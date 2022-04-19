Zelenskiy: Rusya Donbas için savaşa başladı

Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.
"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları stratejik saçmalık"
Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya’nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.
Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.
"Savaş sonrası ekonominin kalkındırılmasına yönelik kapsamlı bir plan geliştiriyoruz"
Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.
Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli reformların da tamamlanmasının önemini vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması” gerektiğini belirtti.
Zelenskiy, “Savaş bittiğinde tam olarak hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.
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Karadeniz’de son zamanlarda yunus ölümleri yaşanıyor. Son 3 ayda Trabzon’da 14, Ordu’da 1, Artvin’de 5, Sinop’ta 13 ölü yunus sahile vurdu. Trabzon’un Sürmene sahilinde son 2 hafta içerisinde 7 yunus ölü bulundu.
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan yunusların ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Yöredeki balıkçılar, yunus ölümlerinin kendilerini endişelendirdiklerini söyledi. Uzmanlar, yunus ölümlerinde birçok etkenin olduğunu ifade ederek, gerekli uzmanların katılımıyla ölü yunusların 'nekropsisi'nin yapılması gerektiğini belirtti.
\"FARKLI ARAŞTIRMALAR YAPMAMIZ GEREKECEK\"<br><br>Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, yunus ölümlerine farklı durumların sebep olabildiğini belirterek, yunusların balık olmadığını ve nefes alabilmek için su üstüne çıkması gerektiğini söyledi.
Özsandıkçı, “Eğer su altında balık ağı gibi bir engele takılırsa su üstüne çıkamayınca boğulup ölebilirler. Bu ölümlerde tek kaynak elbette ki balıkçılık değil. Genel sebeplere baktığımızda doğal ölüm, hastalık, gemi kazaları gibi durumlar olabiliyor. Ancak Sinop’ta incelediğimiz hayvanlara baktığımızda bunların balıkçı ağları etkileşimi sonucu öldüğünü belirledik.
Bu mevsimlerde niye artıyor diye düşünürsek aslında ‘tırtak’ (yunus türü) ölümleri bu konuda bir soru işareti. ‘Tırtak’ türü yunuslar kış aylarında neden bu bölgelerde yoğunlaştılar, bunların cevabını bulmak için farklı araştırmalar yapmamız gerekecek” dedi.
‘90’A YAKIN ÖLÜM YAŞANDI’<br><br>Karadeniz genelinde şubat ayından bu yana yaşanan yunus ölümlerinin geçmiş dönemlere göre fazla olduğunu aktaran Özsandıkçı, “Tırtaklar’ çok fazla sayıda bireyden oluşan gruplar halinde dolaşabiliyor. O grup bir ağ ile etkileşime girdiğinde çok sayıda hayvanın ölmesi mümkün. Geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Araştırmaları Vakfı da bununla ilgili bir rapor yayınladı. Şubat ayından beri neredeyse 90’a yakın yunusun öldüğü bildirildi.
Sayı olarak geçmiş dönemlere baktığımızda yüksek ancak hepsinin ölüm sebebini bilemiyoruz. Bunların hepsinin balıkçı ağlarında öldüğünü söyleyemeyiz. Gerekli uzmanların katılımıyla bunların nekropsisinin yapılması gerekiyor. Sayı olarak bakıldığında son 3 aylık dönemde yüksek sayılı ölümler var. Burada bir ihtimal şu söylenebilir. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı denizde gürültü kirliliği yapıyor ve oradaki hayvanlar güneye doğru kaçıyorsa burada hayvan popülasyonunda artıştan dolayı buradaki balıkçılıkla etkileşime giriyor olabilirler. Ancak bunların hepsi üzerinde düşünülmesi gereken sorular” diye konuştu.
‘AŞIRI AVLANMADAN VE AÇLIKTAN OLABİLİR’<br><br>İki haftada 7 ölü yunusun sahile vurduğu Sürmene ilçesinde balıkçılık yapan Muzaffer Demircioğlu, gördükleri manzara karşısında morallerinin bozulduğunu söyleyerek, “Bu ölümlerin nedeni nedir, balıkçılar olarak merak ediyoruz. Bazı tahminlerimiz var ama araştırılmasını istiyoruz. Yunusların yemi olan küçük balıkların aşırı avlanmasından, hamsi ve çaçanın olmamasından kaynaklanıyor olabilir” dedi.
‘ÖNCEDEN ÖLÜMLERE BU KADAR RASTLANMIYORDU’<br><br>Son günlerde sıklıkla yunus ölümü yaşandığını dile getiren balıkçı Soner Karabacak da “Yunusların hamsinin azalmasında da ölmüş olabileceğini düşünüyoruz. 60 yaşındayım, önceden ölümlere bu kadar rastlanmadığını biliyorum” ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna savaşı onları da vurdu: Karadeniz kıyılarında endişelendiren artış
Karadeniz Bölgesi'nde son 3 ayda 33 ölü yunus sahile vurdu. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, "Kesin ölüm sebebini bilemiyoruz. Genel sebeplere baktığımızda doğal ölüm, hastalık, gemi kazaları gibi durumlar olabiliyor. Hepsinin balıkçı ağlarında öldüğünü de söyleyemeyiz" dedi. Özsandıkçı, "Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı denizde gürültü kirliliği yapıyor ve oradaki hayvanlar güneye doğru kaçıyorsa burada hayvan popülasyonunda artıştan dolayı buradaki balıkçılıkla etkileşime giriyor olabilirler. Ancak bunların hepsi üzerinde düşünülmesi gereken sorular” diye konuştu.
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Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı.
Rusya Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti.
'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı.
Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.
Ukrayna'nın Odesa Milletvekili Oleksiy Goncharenko, kentteki birliklerin 'sonuna kadar savaşacaklarını' söyleyerek Rusya'nın teklifini reddetti.
ariupol'un devam eden kuşatmayı 'gerçek bir soykırım' olarak nitelendiren Goncharenko, 'Dün onlarla konuştum ve sonuna kadar savaşacaklarını biliyorum' dedi.
BBC'ye konuşan Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko ise Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi.
ABC televizyonuna konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise 'Şehir hala düşmedi' dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Shmyhal, bu hafta Washington'da yapılacak Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını ve Ukrayna için daha fazla mali yardım isteyeceğini söyledi.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rusya'nın en yoğun bombardımanına maruz kalan ve en çok hasar gören şehir. Mariupol, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı açısından oldukça önemli. Peki neden?<br><br>Mariupol'u almanın Rusya açısından önemli bir stratejik kazanım, Ukrayna içinse büyük bir darbe olmasının dört ana nedeni var. Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada küçük bir alanı kaplıyor, ama Kırım Yarımadası'ndan harekete geçen Rus kuvvetlerinin önünde engel oluşturuyor.
Bu kuvvetler, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle bağlantı kurmak için kuzeydoğuya doğru ilerlemek istiyor.
<br>İngiltere Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın eski komutanı General Richard Barrons, Mariupol'u ele geçirmenin Rusya'nın savaş çabaları için hayati önem taşıdığını söylüyor:<br><br>\"Ruslar bu savaşı başarıyla sonuçlandırdıklarını hissettiklerinde, Rusya'dan Kırım'a bir kara köprüsünü tamamlamış olacaklar ve bunu büyük bir stratejik başarı olarak görecekler.\"
Mariupol ele geçirilirse, Rusya da Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak, deniz ticaretini kesecek ve onu dünyadan daha da tecrit edecek.<br><br>Kenti savunan Ukraynalılar son üç haftadır ilerleyen güçlere karşı direnerek çok sayıda Rus askerini meşgul etmeyi başardılar. Şehri hızlı bir şekilde ele geçiremeyince Rus komutanları, eski kuşatma taktiklerinin 21. yüzyıl versiyonuna başvurmaya yöneldi.
Mariupol'u top, roket ve füze yağmuruna tuttular; şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler; insan yapımı bir insani felaket yarattılar. Moskova ise 21 Mart saat 05:00'e kadar teslim olmayı reddettiği için Ukrayna'yı suçluyor. Ukraynalı bir milletvekili Rusya'yı \"Mariupol'u aç bırakarak teslim almaya çalışmakla\" suçladı.
Ukrayna, şehri son askerine kadar savunma sözü verdi. Durum gerçekten de o hale gelebilir. Rus birlikleri yavaş yavaş merkeze doğru ilerliyor. Herhangi bir uygulanabilir barış anlaşması olmadığından, Rusya muhtemelen bombardımanını yoğunlaştıracak ve bunu yaparken kenti savunan silahlı güçlerle sayıları hala 200 binden fazla olan sivil nüfus arasında neredeyse hiç ayrım yapmayacak.<br><br>Rusya, Mariupol'de kontrolü ele alırsa, 1000 kişilik tabur taktik grupları halinde organize olmuş 6000'e yakın askerini, Ukrayna çevresindeki diğer Rus cephelerini güçlendirmek için kullanabilecek.
Bunları nerede yeniden konuşlandırılabileceğine dair birkaç olasılık var:<br><br>Donbas bölgesinde Kremlin yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Ukrayna birliklerini kuşatmak üzere kuzeydoğuya ilerlemek<br>Batıya, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan son kapısı olacak Odessa'ya doğru ilerlemek<br>Kuzeybatıda Dnipro şehrine doğru ilerlemek<br>Ukrayna'dan Rusya'nın 'Mariupol'ü teslim edin' talebine ret
Ukrayna birlikleri Azovstal fabrikasına sıkıştı: Rusya saat verip şartlarını açıkladı
Ukrayna'da savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı. Rus ordusu ise Ukrayna kuvvetlerine hayatta kalmaları için saat verip şartlarını açıkladı.