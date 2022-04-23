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Dünya Zelenskiy Rusya için Ukraynaya saldırmak bir başlangıç
AVRUPA

Zelenskiy: Rusya için Ukrayna’ya saldırmak bir başlangıç

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, Rusya için Ukrayna’ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya’nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Rusya için Ukrayna’ya saldırmak bir başlangıç
Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya’nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.

Zelenskiy, savaşa tepki vermeyen ve Ukrayna'ya yardım etmeyen tarafsız ülkelere de çağrıda bulunarak, bunun çok riskli olduğunu, bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini söyledi. Yaşamın ölüme karşı zaferine inanan tüm halkların Ukrayna ile savaşması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik.” ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah desteği veren ülkelere teşekkür

Zelenskiy, Ukrayna'nın ortaklarının istedikleri silahları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Ülkesinin ilk görevinin orduyu gerekli silahlarla temin etmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ve sonunda bizi dinleyen, tam olarak istediğimizi bize veren tüm ortaklarımıza minnettarım. Çünkü bu silahlarla binlerce insanın hayatını kurtarabileceğimizi kesin olarak biliyoruz. İşgalcilere Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalacakları günün yaklaştığını gösterebiliriz.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunan Ukraynalıları Rus güçlerine karşı direnmeye çağırdı.

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