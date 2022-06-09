Zelenskiy: Ülkenin kaderi oraya bağlı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat, sabah 06.00'da Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

SAVAŞIN MERKEZ ÜSSÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğudaki Severodonetsk kentinin 'Donbas'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ettiğini' söyledi.

Bölgedeki şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Birçok yönden Donbas'ımızın kaderi orada belirleniyor."

UKRAYNA ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Luhansk bölgesel askeri yönetimi başkanı Serhiy Hayday, ise doğudaki Severodonetsk kentinin çoğunun artık Ruslar tarafından kontrol edildiğini duyurdu.

Ukrayna merkezli haber kuruluşu RBC-Ukraine ile yaptığı röportajda Hayday, bu hafta başlarında Ukrayna özel kuvvetlerinin şehrin neredeyse yarısının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını söyledi.

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RUS BOMBARDIMANI SONRASINDA ÇEKİLDİLER

Hayday, Ukrayna kuvvetlerinin yoğun Rus bombardımanı nedeniyle şehrin orta kesimlerinden geçici bir taktik geri çekilme yapmaktan başka seçeneği olmadığını açıkladı.

'KİLİT BÖLGE HALA ELİMİZDE'

Yetkili, geri çekilmeye rağmen, Ukrayna'nın şehrin eteklerinde kilit bir bölge olan Serverodonetsk sanayi bölgesinin kontrolünü elinde tuttuğunu söyledi.

Rus güçleri, bir süredir önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı ana hedefine koymuş durumda.

Geçtiğimiz gün Kırım ile Rusya arasında kara koridoru oluşturmayı başaran Rusya bu kentleri ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Bu nedenle Batı'dan daha çok silah desteği talep eden Ukrayna güçleri bölgede tabiri caizse zamana karşı bir yarış içerisinde.

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