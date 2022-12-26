Zelenskiy: Yeni saldırılar olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık'ta ülkesinde ve dünya genelinde Noel Bayramı'nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus ordusunun, son günlerde Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Her Rus katilini bulacağız." dedi.

Yıl sonuna sadece birkaç gün kaldığına dikkati çeken Zelenskiy, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Ama her senaryoya hazır olmalıyız." diye konuştu.

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