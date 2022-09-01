Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı

Dünya

Pakistan'da salgın tehlikesi

İki ayı aşkın devam eden muson yağmurlarının oluşturduğu sel felaketi nedeniyle büyük insani krizin yaşandığı Pakistan’da, şimdi de salgın tehlikesi baş gösterdi. Ülkede 5 milyon kişinin gelecek 4-12 haftada su yoluyla taşınan vektörel salgın hastalığına yakalanacağı tahmin ediliyor. Sel bölgelerinde halkın tifo ve koleraya karşı aşılanması gerekiyor. 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği ve binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ülkede temiz içme suyuna ulaşılamıyor.