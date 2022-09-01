Dünya Zelenskiyden ABye Rusya çağrısı
AVRUPA

Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus devlet medyasını hedef aldı. Zelenskiy Çekya’da düzenlenen Forum 2000’de yaptığı hitabında, Avrupa Birliği'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Zelenskiyden ABye Rusya çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus devlet medyasını hedef aldı. Zelenskiy Çekya’da düzenlenen Forum 2000’de yaptığı hitabında, Avrupa Birliği'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı.

Zelenskiy, "Tek bir Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı. Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" dedi.

Zelenski'den yeni saldırı uyarısı
FOTOĞRAF 8
Title
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, 24 Ağustos'ta 6. ayına girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Ağustos'un aynı zamanda, ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının 31. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Zelenski, Rusya'nın \"özellikle çirkin bir girişimde\" bulunmayı deneyebileceği uyarısında bulundu.
Title
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkedeki savaş 6. ayına yaklaşırken halka dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
Title
Zelenski, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri ile konuştuğunu, Rusya'nın bu hafta için farklı bir planı olabileceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.
Title
Ukrayna Lideri ayrıca Rusya'nın Mariupol'de Ukraynalı esir askerler için mahkeme düzenlediğini belirtti.
Title
Zelenski, Bu duruşmalar gerçekleşirse Ukrayna'nın hiçbir müzakereye katılmayacağını ifade etti.
Title
Ukrayna, Bağımsızlık Günü'ne hazırlanırken, ülkenin doğu ve güneyinde Rus saldırıları devam ediyor.
Title
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde, batılı ülkelerin gönderdiği roketatar ve savunma sistemlerinin bulunduğu depoyu vurduklarını duyurdu.
Title
Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya bölgesindeyse, Ukrayna ordusunun kullandığı, 100 tondan fazla akaryakıt bulunan bir deponun imha edildiği kaydedildi.
Zelenski'den yeni saldırı uyarısı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, 24 Ağustos'ta 6. ayına girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Ağustos'un aynı zamanda, ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının 31. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Zelenski, Rusya'nın "özellikle çirkin bir girişimde" bulunmayı deneyebileceği uyarısında bulundu.

Zelenski: Bu savaşı çoktan bitirebilirdik
DÜNYA
Zelenski: Bu savaşı çoktan bitirebilirdik
40 yıl öncebir matkapla kuruldu

'40 yıl önce
bir matkapla kuruldu'

​Haluk Bayraktar'dan Baykar iddialarına yanıt.
ABDde sağlık sistemi sorunları bitmiyor

ABD'de sağlık sistemi sorunları bitmiyor

Biden'ın gazilerin tedavisi için imzaladığı yasa sonrası, hemşireler protesto düzenledi.
Ağlarını Mavi Vatan için seriyorlar

​Ege'de Yunan'a Karadeniz'de mayına set oluyorlar.
Düğün dönüşü facia

Düğün dönüşü facia

​Sivas-Malatya karayolunda minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 ölü 9 yaralı

​Sağanak etkili olacak

​Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Yeni Şafak'a konuştu.

​Cihat Yaycı: Ruslar füzelerin versiyonunu S-400 seviyesine çıkardı.

​Büyük zaferin 100. yılı kahramanların akrabalarıyla kutlandı.

​Pakistan'da temiz içme suyu sıkıntısı yaşıyor.

​Esed kural tanımıyor.

Soğuk Savaş'ı bitiren adam.​

​Ünsal Ban'ın şoförünün evi arandı: Eşi ve baldızı gözaltında.
BM Sincan raporunu açıkladı

BM Sincan raporunu açıkladı

​Çin ciddi insan hakları ihlalleri işliyor.
Hz. Ali için çirkin sözler

Hz. Ali için çirkin sözler

​Musa Eroğlu sözleriyle tepki çekti: Suç duyurusu yapıldı.

Selçuk Bayraktar: CHP'li vekillerin bize karşı iftiralarına sessiz kalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.