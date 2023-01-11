Zelenskiy'den üçüncü dünya savaşı açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Üçüncü Dünya Savaşı söylentilerine ilişkin konuştu.

Bir dönem rüzgarın dindiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yeniden yükseliyor.

Zelenskiy'nin savaş değerlendirmesi

İki ülkenin ordusu, karşılıklı ağır kayıplar verdirdiklerine dair açıklamalarda bulunuyor.

Zelenskiy, Hollywood'un 80'inci Altın Küre Ödülleri'ne video bağlantısıyla katıldı ve ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği mücadeleden bahsetti.

"Üçüncü Dünya Savaşı olmayacak"

Ukrayna lideri, "Birinci Dünya Savaşı milyonlarca can aldı. İkinci Dünya Savaşı on milyonlarcasını aldı. Üçüncü Dünya Savaşı olmayacak. Bu bir üçleme değil." dedi.

"Bitmedi ama gidişat değişiyor"

Ukrayna'nın özgür dünyanın yardımıyla Rus saldırganlığını durduracağını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'daki savaş henüz bitmedi, ancak gidişat değişiyor ve kimin kazanacağı şimdiden belli oldu." ifadesini kullandı.

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The Hill'in aktardığına göre, Zelenskiy, "Tüm özgür dünya ile birlikte başaracağız. Hepinizin zafer günümüzde bizimle birlikte olmasını umuyorum." diye ekledi.

Çatışmalar birinci yılına yaklaşıyor

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, birinci yılına doğru yaklaşıyor. Devlet Başkanı Zelensky ise savaş devam ederken Kiev'in askeri gücü konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

Zelenskiy'nin sürpriz hamleleri

Geçen yıl Grammy Ödülleri'nde sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Zelensky, geçtiğimiz ay ise Beyaz Saray'a beklenmedik bir ziyarette bulunmuştu.

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