Dünya Zelenskiyden Ukraynalılara çağrı Devleti koruyun
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Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalılara seslenerek, 'Her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz, savunmayı destekleyin ve devleti koruyun' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiyden Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıları dayanışmaya çağırdı.

  • Zelenskiy, "Rusya altyapımızı yok etmeye, şehirlerimizi vurmaya devam ediyor. Ama her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz. İşgalciler hâlâ topraklarımızda olduğuna göre, onları yenmeliyiz. Şehirlerimizi, köylerimizi, topraklarımızın her metresini korumalıyız: Ve Ukraynalıların kalbini ruhunu korumalıyız. Birbirinize yardım edin. Birbirinize destek olun. Savunmayı destekleyin ve devleti koruyun! Birlikte kazanacağız. Zafer Ukrayna'nın!" dedi.

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