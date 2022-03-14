Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalıları dayanışmaya çağırdı.
- Zelenskiy, "Rusya altyapımızı yok etmeye, şehirlerimizi vurmaya devam ediyor. Ama her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceğiz. İşgalciler hâlâ topraklarımızda olduğuna göre, onları yenmeliyiz. Şehirlerimizi, köylerimizi, topraklarımızın her metresini korumalıyız: Ve Ukraynalıların kalbini ruhunu korumalıyız. Birbirinize yardım edin. Birbirinize destek olun. Savunmayı destekleyin ve devleti koruyun! Birlikte kazanacağız. Zafer Ukrayna'nın!" dedi.