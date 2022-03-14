Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun

Moskova’daki sokak röportajında Ukrayna Savaşı’nı destekleyen de karşı çıkan da kamera kayıttayken gözaltına alındı

Rusya'da, Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüş bildirenler gözaltına alınıyor. Başkent Moskova'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, savaş karşıtı eylemleri desteklediğini ifade eden bir kadın, ardından 'İki kelime edersem tutuklanırım' dediği esnada, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Hemen akabinde konuşan bir başka kadın ise Ukrayna'daki işgal girişimine destek verdiğini belirtti. O da gözaltına alındı.

