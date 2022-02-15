Zenginler Ukrayna'dan kaçıyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

UÇAKLARIYLA KAÇTILAR

Zelenskiy toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekilleri ve iş adamlarına seslendi. Gerilimin yüksek seviyeye çıkmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'yı bu hafta başından itibaren işgale başlayacağı yönündeki iddialarla birlikte ülkeden kaçış da başladı.

Ukraynalı milletvekilleri, oligarklar ve zengin iş adamları özel uçaklarıyla birlikte bir bir ülkeden ayrılmaya başlamıştı.

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GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Zelenskiy ülkeden kaçanları uyararak, "Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" ifadelerini kullandı.

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