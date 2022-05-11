Ankara-Riyad hattında yeni sayfa

Mehmet Rakipoğlu

Araştırma Görevlisi – Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-30 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret Ankara-Riyad hattında yepyeni bir sayfa açtı. 4,5 yıl sonrası atılan bu adımla iki ülke arasındaki buzlar eridi ve her iki aktör de değişen jeopolitik düzene ayak uydurdu. Özellikle Donald Trump’ın iktidardan gitmesi sonrası yeniden şekillenen güç dengeleri birçok bölgesel meseleyi etkiledi. Bu anlamda ilk olarak Körfez içi rekabet el-Ula zirvesiyle son buldu. Söz konusu gelişme sonrası Türkiye-Körfez ilişkilerinde de bir takım onarma hamleleri gerçekleşti.

NORMALLEŞMENİN SEYRİ

İlişkilerdeki zedelenmenin toparlanması adına iki tarafın da olumlu adımlar attığı görüldü. Bu anlamda 2020’nin Ekim ayında Kral Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ilk yapıcı adım olarak değerlendirilebilir. Birçok bölgesel meydan okumaya rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ilişkilerin normalleşmesine katkı sağladı. Nitekim gerek iki ülkenin dış işleri bakanı gerekse iktidarlara yakın isimlerin farkı zaman ve mekanlarda görüşmeleri bugünkü normalleşmeyi hızlandırdı.

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Her ne kadar Libya’da farklı pozisyon alıyor olsa da Suudi Arabistan’ın, Hafter tarafından kaçırılan Türklerin serbest bırakılması noktasında Ankara’ya yardım eli uzattığı biliniyor. Riyad’ın iyi niyet göstergesi olarak okunabilecek bu gelişme Kasım 2021’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Suudi Arabistan Ticaret Bakanı’nın bir araya gelmesi ile daha kurumsal bir boyuta taşındı. Aralık ayında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın aynı günlerde Katar’da olmaları, Ankara-Riyad hattının onarılmasında Doha’nın arabuluculuk rolü oynadığı şeklinde yorumlandı.

Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şubat ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret edebileceğini zikretmesi de ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini ortaya koydu. Fakat bu ziyaret birçok uzmana göre iki sebepten dolayı ertelendi. Birincisi; Erdoğan aynı günlerde BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti dolayısıyla Suudi Arabistan’ın BAE’den sonra ziyaret edilmesi prestij kaybı olarak görülebilirdi. İkincisi; Erdoğan’ın BAE ziyaretinin Suud ziyareti ile gölgelenme ihtimali idi.

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Mart ayında iki ülke dış işleri bakanları İslamabad’da İslam İş Birliği Teşkilatı’nın toplantısı vesilesi ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Aynı ay içinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik el-Rabia Cidde’de bir araya geldi.

BÖLGESEL ÖRÜNTÜNÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Türkiye açısından Suudi Arabistan ile normalleşme, Türk dış politikasının son dönemde sergilediği performansa bakılırsa, bir örüntünün-devamlılığın bir parçasını ifade ediyor. Türkiye’nin Mısır, BAE, İsrail, Ermenistan, Yunanistan gibi problemler yaşadığı aktörlerle normalleşmesi sonrası Suudi Arabistan ile normalleşmesi dış politikada yeni bir çizginin benimsediğinin en büyük kanıtı olarak görülebilir.

İkinci olarak Türkiye, pandemi ve Ukrayna savaşının da etkisiyle tecrübe edilen ekonomik problemlerin aşılması için Suudi Arabistan gibi aktörlerle yakınlaşıyor. Bu anlamda ticaretten turizme, yatırımdan sanayiye birçok alanda ekonomik iş birliklerinin artması bekleniyor.

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Suudi Arabistan açısından ise Türkiye ile normalleşme bölgedeki yalnızlığının kırılması anlamına geliyor. Körfez’de Türkiye ile ilişkileri bozuk tek ülke konumunda kalan, ABD ile güvenlik problemleri yaşayan, İran destekli Husilerin saldırılarıyla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan; Türkiye ile normalleşerek ekonomiden güvenliğe birçok noktada açılım yapmak istiyor. Bu anlamda Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamında Türkiye ile iş birliğini artırması ve Körfez içi rekabette elini güçlendirmesi muhtemel. Ayrıca özellikle Husilerle nasıl baş edileceği, İran’ın nasıl dengeleneceği ve ABD’nin isteksiz tavrı nedeniyle açığa çıkan güvenlik açığının nasıl kapatılacağı noktasında Libya, Suriye, Ukrayna gibi noktalarda gücü ispatlanmış Türk savunma ürünleri Riyad’ın ilgisini çekiyor. Bununla birlikte İran’ın ABD Başkanı Joe Biden sayesinde yaptırımlardan kurtulma ihtimali de Suudileri rahatsız ediyor. Suriye’de İran ile de mücadele eden Türkiye, Suudi Arabistan açısından Tahran’ı dengeleyebilecek en makul aktör olarak görülüyor.

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Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan ayında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretle Ankara-Riyad hattında yepyeni sayfa açıldı. Karşılıklı çıkarların esas alındığı normalleşme sürecini bölgesel bir örüntünün bir parçası olarak okumak gerekiyor. Her ne kadar ilişkilerin çok iyi olduğu dönemlere döndürülmesi kısa vadede zor olsa da iki aktörün de bu yönde olumlu adımlar attığı söylenebilir. İlişkilerin tekrar türbülansa girme ihtimaline karşı siyasal irade ile ekonomik iş birliği alanları kurumsallaştırılabilir.