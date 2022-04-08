Çin öteden beri barışın tarafındadır

WU Jian / Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili

Son dönemde, uluslararası camia Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Çok sayıda Türk dostumuz Çin tarafının bu konudaki tutumunu ve rolünü merak ediyor. Bu vesileyle kısaca Çin’in bahse konu tutumunu anlatmak isterim.

Çin tarafı olarak, Ukrayna’da yaşananların bugünkü hale gelmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Tarafımızın tutumu hep aynı ve net; Çin, barışı seven bir ülke olarak, bağımsız ve egemen olan barışçıl diplomasiyi kararlılıkla sürdürüyor. Ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün ilkelerine ve prensiplerine uyulması, ülkelerin haklı güvenlik hassasiyetlerine özen gösterilmesi ve krizin barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olacak bütün çabaların desteklenmesi gerektiğini öteden beri savunuyoruz. Son günlerde, Çin Devlet Başkanı

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Xi Jinping, Ukrayna krizinin hafifletilmesi için Çin tarafının şu dört önerisine yeniden vurgu yaptı.

BARIŞ VE DİYALOG İÇİN ISRAR EDİLMELİ

Barışçıl müzakere, gerilimin tırmandırılmasını önleyecek tek geçerli yoldur. Çin, her daim kendi yöntemleriyle barış ve diyaloğu hızlandırma rolünü yerine getiriyor. Uluslararası camia Rusya-Ukrayna müzakere sürecine imkan ve ortam sağlamaya devam etmeli, yangına körükle gitmemeli ve ihtilafları şiddetlendirmemelidir.

DAHA BÜYÜK ÇAPLI İNSANİ KRİZİN ORTAYA ÇIKMASI ÖNLENMELİ

Tarafımız Ukrayna’daki insani duruma ilişkin altı öneride bulundu, Ukrayna’ya çok sayıda acil insani yardımlar sağladı ve çok sayıda mülteci kabul eden Avrupa ülkelerine yardım malzemeleri gönderdi. Taraflarla iletişimi sürdürerek daha büyük boyutlarda insani krizin ortaya çıkmasını önlemeye hazırız.

AVRUPA VE AVRASYA’DA KALICI BARIŞ TEŞKİL EDİLMELİ

Ukrayna krizi, Avrupa içinde uzun zamandır biriken bölgesel güvenlik ihtilaflarından kaynaklanıyor. Kökten çözüm, Soğuk Savaş zihniyetini küresel ve ekonomik bir yapı inşa etmek için kullanmaya devam

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etmek yerine, ilgili tarafların haklı güvenlik hassasiyetlerine karşılık vermektir. Tarafımız, ilgili tarafların diyalog ve müzakere yoluyla

dengeli, verimli ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesini oluşturmasını desteklemektedir.

BÖLGESEL ÇATIŞMANIN ARTMASI ÖNLENMELİ

Ukrayna krizi iyi bir şekilde çözümlenmeli, bütün dünya bu konuya bağlanmamalı, dünya halkına bunun için bedel ödetilmemelidir. Dünya ekonomisinin siyasallaştırılmasına, alet edilmesine ve silahlandırılmasına karşıyız. Ayrıca dünyanın finans, ticaret, enerji, bilim teknoloji, gıda, endüstriyel tedarik zinciri gibi alanlarında ciddi bir krizin ortaya çıkmasının önlenmesini savunuyoruz. Uluslararası camia, krizin büyümesini önlemek için, özellikle dünya ekonomisinin sistemi, kuralları ve temelinde, istikrarın korunması için özel çaba göstermelidir.

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Aslında Çin ve Türkiye, Ukrayna konusunda benzer tutumlara sahip; Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için büyük bir diplomatik çaba sarf ediyor. İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakeresinde alınan olumlu gelişmeleri takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde, tarafımız Türkiye dahil olmak üzere uluslararası camia ile birlikte, Rusya ve Ukrayna’nın diyalog ve müzakere yöntemini sürdürmesi, gerilimin tırmandırılmasının önlenmesi ve kısa zamanda barışın yeniden sağlanması konularını hızlandırmaya hazırdır.