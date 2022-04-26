Hatırladıkça “biz” oluruz

Fatma Türk Toksoy

Gazeteci-Yazar, TURDEB Başkan Yardımcısı

Savaş denilince, dünya savaşı nedense Ukrayna üzerinden tanıdı, Ukraynalı mültecilere üzüldü ve onları şefkatle kucakladı. Oysa savaş yıllardan beri sürmekteydi. Günlerce canlı yayınlarda Ukrayna’da bombalanan kentleri izledik tüm dünya ile birlikte. Ancak yanı başımızdaki savaşı Türkiye hariç kimse görmedi ne yazık ki…

Üstelik bu savaşın mağdurlarının acıları hala bitmiş değil. İHH-TÜRDEB iş birliği ile düzenlediğimiz Azez ziyaretinde buna yine yeniden yakinen şahit olduk. Yıpranmış bezgin ama ayakta durmaya çalışan insanlar, üstleri başları perişan olsa da oyun oynayan, ellerindeki imkanlarla gülmeye eğlenmeye çalışan çoğunluğu yetim çocuklar gördük.

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Azez’deki Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ettik. Burada muhteşem hizmetlere imza atan Enstitü Müdürü Sayın Fikret Çıtak Beyefendi ile tanıştık. Bize anlattıkları gerçekten çok etkileyiciydi. Sayın Çıtak’ın özellikle şu sözleri karşısında son derece hüzünlendik:

“Buradaki köyleri dolaştığımızda hâlâ Sultan Abdülhamid Han adına hutbe okunduğuna şahit oluyoruz. Bize baş başa kaldığımızda şunu sordular: Niye geç geldiniz?”

NEDEN GEÇ KALDIK?

Çünkü oyun büyüktü, oyaladılar bizleri… Emperyalistler önce ümmet olduğumuzu unutturdular sonra da talan ettiler en verimli İslam topraklarını. Tüm zenginliği emperyalistler alıp götürdüler. Giderken de bizi birbirimize düşürdüler…

Sayın müdürümüz devam ediyor sözlerine;

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“İslam dünyası en büyük öğretmen olan acıyı tatmıştır, bu acıdan öğrendiklerimiz var: Kendi değerlerimiz üzerinde ayağa kalkmak zorundayız. Başka medeniyetlerle ayağa kalkacağımızı düşünürsek yanıldığımızı bir kez daha anlarız. Dolayısıyla yeniden özümüze dönmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Nasıl olacak bu iş? İşte; kültürle, sanatla, teknolojiye hâkim olmakla olacak. Başka çıkış yolumuz yok. Ya bu emperyalistlere teslim olacağız kendi topraklarımızda onların kâhyası olacağız, onlara çalışacağız ya da kendi medeniyet kodlarımız etrafında yeniden inkişaf edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti neyin elinden tutmuşa orası dirilişe gebedir, umuda gebedir ve burada da gerçekten çok ciddi hizmetler verilmekte biz kendimizi asla yabancı bir ülkeye gelmiş de burada hizmet ediyormuş gibi görmüyoruz. Kardeşlerimizle beraberiz.”

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Enstitünün konferans salonundaki sahnede harika bir Osmanlı dönemi Halep resmi ile Türkiye ve Özgür Suriye bayrakları altında “Hatırladıkça biz oluruz” yazılı levha var hem Türkçe hem de Arapça yazılmış. Evet, hatırladıkça BİZ oluruz ama unutursak da yok oluruz. Kendimize gelmeliyiz. Ahmed Yesevî’nin ve Yunus Emre’nin “Alperenler”i olarak fabrika ayarlarımıza, Türk İslam Medeniyeti’nin kodlarına dönmeliyiz. Biz inanıyoruz ki Allah bizimle beraber ve ancak Allah bizimle beraber olursa biz galip geliriz. Biz “zafer inananlarındır” düsturuna yürekten inanıyoruz ve bağlıyız, başaracağız… Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, Hz. Ömer’in, Selâhaddin Eyyûbî’nin, Fatih Sultan Mehmed’in, Yunus’un, Ahmet Yesevî’nin, nefesi olacak üfleyeceğiz ve esenlik gelecek adım attığımız her yere inşallah.

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KENDİ DEĞERLERİMİZ ÜZERİNDE YÜKSELMELİYİZ

Fikret Bey konuşmasını şöyle bitiriyor:

“Batılılar nasıl İslâm topraklarına kendi adamlarını bırakıp onlar üzerinden bu beldeleri yönetmişlerse, bugün bu millet artık ayağa kalkıp yeniden kendi sistemlerini kurmanın gayreti içerisinde. Bir büyüğümüz ne diyor? “Dünya beşten büyük!” Niye sadece beş ülkenin almış oldukları kararlarla dünya yönetiliyor? En son Ukrayna Rusya savaşında yeniden gördük; Batı’nın mülteci politikasındaki samimiyetsizliğini. Dolayısıyla Müslümanlar kendine gelmek zorunda, aklını başına almak zorunda. Bizim tek çıkar yolumuz kendi değerlerimiz üzerinde ayağa kalmaktır. Gözümüzü kalbimizi başkalarının değerlerine teslim etmemeliyiz. Tankla topla yapılan bir savaş var. Ama şu kültür emperyalizmi dedikleri savaş var ya, kendi içimizdeki evladımızı bize düşman eden o savaş, işte biz o savaşa karşı da bir mücadele içerisindeyiz, gayret göstermeye çalışıyoruz. Yani bizim evladımız başka milletlerin liderlerine değil, kendi liderlerini, kendi önderlerini bulmak gayreti içerisinde olmalıdır. Selahaddin Eyyubi varken, Sultan Fatih varken niye başkasının peşine takılsın?”

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Devletimizin şefkatli ellerini Suriye’nin Azez bölgesinde görmek, milletimizin İHH ve çeşitli diğer yardım kuruluşları vasıtasıyla ulaştırdıkları yardımlara bizzat şahitlik etmek beni oldukça mutlu etti. O sokaklarda hüzünlenirken, bir taraftan da şu anda onlara hamilik yapan bir devletin ferdi olarak başım dik:

“Ceddin deden, neslin baban

En kahraman Türk milleti

Orduların, pek çok zaman

Vermiştiler dünyaya şan”

diyerek yürüdüm…