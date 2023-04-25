Macron’un Tayvan çıkmazı

Dr. Hacı Mehmet Boyraz

Dış Politika Uzmanı

ABD’nin, küresel rekabet içerisinde olduğu Çin’i yıpratma ve Pasifik’te kuşatma altına almak için Tayvan meselesine yönelik attığı son adımlar nedeniyle bölgedeki gerilim her geçen gün tırmanıyor. Bölge güvenliği ve istikrarı kadar küresel güvenlik ve istikrar açısından da yüksek düzeyde risk barındıran son gelişmeler ışığında krizin savaşa dönüşebileceği ihtimali tam manasıyla bir korku senaryosunu andırıyor. Bununla birlikte Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir saldırısı durumunda Avrupalı aktörlerin nasıl bir tercihte bulunacakları da merak konusu.

Tayvan meselesiyle ilgili tutumunu en net şekilde ortaya koyan Avrupa ülkesinin Fransa olduğu görülüyor. Zira bölgedeki krizin devam ettiği bir süreçte geçen hafta Çin’e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, buradan dönerken ülkesinin Tayvan meselesiyle ilgili pozisyonunu ortaya koyan önemli açıklamalar yaptı. Göreve başladığı 2017’den beri Avrupa’nın ABD’ye olan bağımlılığını azaltması ve bu surette stratejik özerkliğini kazanması gerektiğine vurgu yapan Macron, hassas Tayvan meseleyle ilgili olarak ABD’yi kızdıran şu sözleri kullandı:

“Tayvan’daki krizi tırmandırmak Avrupa’nın çıkarına mı değil mi? Bence hayır. Bu konuda ABD’nin peşine takılmak ve onun gündemine göre tavrımızı belirlemek bizim açımızdan en kötü şey olur.”

ABD HEGEMONYASINDAN SIYRILMAK İSTİYOR

Macron, bu açıklamasının yanı sıra Tayvan’da statükonun korunmasından yana olduklarını ve “tek Çin” politikasına destek verdiklerini söyledi. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Fransa, Tayvan’ı Çin’in kendi iç meselesi olarak görüyor ve ABD ile Çin arasında yaşanabilecek bir gerilimin parçası olmak istemiyor. Yani Fransa, Washington’un beklentilerine aykırı olarak Tayvan meselesinde Çin’e karşı ABD’yle birlikte hareket etme niyetinde değil. Paris’in buradaki önceliği ise salt Amerikan hegemonyasına hizmet eden dış politika kararlarından sıyrılma ve stratejik özerklik doktrinine uygun olarak ulusal çıkarlara en uygun şekilde hareket etme hedefine dayanıyor.

Fransa’nın, Tayvan meselesinde ABD’nin beklentilerinin aksine tarafsızlık politikası izlemesinin arka planında üç önemli sebep var. Birincisi Fransa, Charles de Gaulle döneminden beri ABD’nin Avrupa siyasetini şekillendirmeye ve Avrupa üzerinde tahakküm kurmaya çalışmasından her daim rahatsız olmuştur. Gerek de Gaulle gerekse kendisinden sonra göreve gelen birçok Fransız cumhurbaşkanı bu rahatsızlığı açık açık dile getirmiştir. Bu minvalde Paris, Washington’un Avrupa’daki kolu olarak algıladığı İngiltere’nin aksine ABD ile ilişkilerini her zaman mesafeli tutmuş ve küresel meselelerle ilgili kendi çıkarlarına uygun olarak bağımsız hareket etmeye çalışmıştır. Cumhurbaşkanı de Gaulle’ün ABD’nin aksi yöndeki tutumuna rağmen 1964’te sürpriz bir kararla Çin’deki komünist rejimi tanıması bunun en güzel örneği olarak görülebilir. Bu nedenle Macron’un Çin’den dönerken Tayvan meselesi üzerinden Pax Americana’ya meydan okuyan tavrı şahsına ve bugüne özgü bir durum gibi görülmemeli.

İHANETİN BEDELİ Mİ?

İkincisi hatırlanacağı üzere ABD, Çin’i Hint-Pasifik’te dengelemek için Avustralya ile birlikte iki yıl önce AUKUS isimli yeni bir askeri ittifak tesis etti ve bu ittifaka Avrupa’dan sadece İngiltere’yi dâhil etti. Dahası bu gelişmenin hemen ardından Avustralya, Fransa ile 2016’da imzaladığı yaklaşık 35 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etti ve Fransa yerine ABD ve İngiltere’den denizaltı almaya karar verdi. Paris yönetimi ise “arkadan bıçaklanma” şeklinde yorumladığı bu gelişmelere tepki olarak ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerini geri çekti. Fransa açısından yaşanan bu menfi gelişmeler dikkate alınarak bir yorum yapmak gerekirse Macron yönetimi, Tayvan meselesinde ABD’ye beklediği söylem desteğini bile vermeyerek aslında bu arkadan bıçaklanmanın bedelini de ödetmek istiyor.

ACZİYETİN İTİRAFI

Üçüncüsü Macron’un Çin’den dönerken belirttiği gibi Tayvan meselesine müdahil olmak Avrupa’nın ve dolayısıyla Fransa’nın çıkarlarına hizmet etmiyor. Daha önemlisi geçen yıldan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşının gösterdiği üzere ABD’nin baskısıyla alınan yaptırım kararları nedeniyle Avrupa ülkelerinde enerji ve gıda problemleri yaşandı. Hal böyleyken Fransa’nın kendisini doğrudan ilgilendirmeyen bir meseleyle ilgili gereksiz risk alıp Çin’le karşı karşıya gelmesi kendi ulusal çıkarlarıyla bağdaşmıyor. Burada 2021 verilerine göre Çin’in, Fransa’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde yedinci ve en çok ithalat yaptığı ülkeler listesinde altıncı sırada yer alması dikkat çekici bir bilgi olarak duruyor. Ortada böyle bir gerçeklik varken Fransa’nın kendi menfaatlerini geri plana itmesini ve sadece ABD istiyor diye Tayvan meselesinden ötürü Çin’e karşı pozisyon almasını beklemek rasyonel değil.

Ayrıca Macron’un Çin ziyareti sonrasında yaptığı “Avrupa daha Ukrayna’daki krizi çözememişken Tayvan konusunda birilerine dikkatli olun, yanlış bir şey yaparsanız orada oluruz demek ne kadar inandırıcı olur?” açıklaması, Avrupa ülkelerinin bir bütün halinde küresel siyaseti derinden etkileyen krizleri çözme konusunda yeterli güce sahip olmadığını gösteriyor. Meseleye bu açıdan bakıldığında Fransa’nın ve Avrupa ülkelerinin daha yanı başlarında devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nda güçlü bir etki yaratamadıkları ayan beyan ortadayken kendilerinden fersah fersah uzaklıktaki Pasifik’te iki büyük güç ya da bunların vekilleri arasında gerçekleşmesi muhtemel bir savaşta oyun değiştirici bir etki yaratmalarını beklememek lazım.







