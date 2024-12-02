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Hac ek kayıt durum sorgulama ekranı

Hac ek kayıt durum sorgulama ekranı

11:062/12/2024, Pazartesi
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Hac durum sorgulama ekranı
Hac durum sorgulama ekranı

2025 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvuruları 29 Kasım’da tamamlandı. Diyanet 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim’de çekilmişti. İşte e Devlet hac durum sorgulama ekranı.

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için ek kayıt başvurusu alındı.

31 Ekim 2024 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşların katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen, 2025 Yılı Hac Kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıtlar 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet ​üzerinden hac kesin kayıt işlemleri yapıldı.

E DEVLET HAC DURUM SORGULAMA

Hacı adayı olmaya hak kazanan adayların listesi e Devlet hac ek kayıt durum sorgulama ekranı üzerinden sorgulanabilmekte.

2025 YILI HACCI GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

İlk hac kafilesi 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafile ise 31 Mayıs 2025'te kutsal topraklara ulaşacak. 11 Haziran itibarıyla ise yurda dönüşler başlayacak.

GİDİŞLER

29 Nisan – 31 Mayıs 2025 (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası

DÖNÜŞLER

11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası

#e Devlet
#Hac durum sorgulama
#diyanet

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