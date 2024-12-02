Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için ek kayıt başvurusu alındı.
31 Ekim 2024 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşların katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen, 2025 Yılı Hac Kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıtlar 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden hac kesin kayıt işlemleri yapıldı.
Hacı adayı olmaya hak kazanan adayların listesi e Devlet hac ek kayıt durum sorgulama ekranı üzerinden sorgulanabilmekte.
İlk hac kafilesi 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafile ise 31 Mayıs 2025'te kutsal topraklara ulaşacak. 11 Haziran itibarıyla ise yurda dönüşler başlayacak.
29 Nisan – 31 Mayıs 2025 (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası
11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası