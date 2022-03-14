​E-devlet ile mahkeme sorgulama nasıl yapılır? E-devlet mahkeme sorgulama

Devlet üzerinden bir işlem yapabilmek için saatlerimizi harcadığımız zamanlara son. Birçok işlemi E-devlet üzerinden yapabiliriz artık. Bu durum hem zaman kaybını önlüyor hem de yapılan işlemleri pratik bir şekilde halletmemizi sağlıyor. E-devlet mahkeme sorgulama günümüzün iyileştirilen teknoloji sisteminin bir sonucudur.

Önceleri bir mahkeme ile ilgili detay almak uzun zaman alırken şimdilerde teknoloji sayesinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmektesiniz. Hakkınızda bulunan mahkemeleri sürekli takip edebilmek, bazı karışıklıkların da önüne geçmektedir. Böylece olası sorunların ortadan kalkması sağlanmaktadır.

UYAP mahkeme sorgulama

Bir süre önce UYAP mahkeme sorgulama sistemini hizmete sunmuştur. Tercih ederseniz, UYAP’ın sitesine girerek hakkınızdaki mahkeme ve davalar ile ilgili gerekli detayları alabilirsiniz. E-devlet sisteminin aktif olarak kullanılması ile birlikte UYAP ve e-devlet işbirliği yapmıştır. Böylece vatandaşlar her iki taraftan da bilgi alabilme özgürlüğüne sahip olmuştur.

E-devlet şifresi ile mahkeme sorgulama

E-devlet şifresi ile mahkeme sorgulama işlemi için aşağıdaki prosedürleri takip edebilirsiniz:

E-devlet resmi web sitesine giriş yapmalısınız.

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Siteye girdikten sonra güvenli işlem için TC Kimlik Numaranız ve e-devlet şifreniz ile güvenli giriş yapmanız şarttır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler alanından “Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” kısmına tıkladığınız zaman hakkınızda açılan davalar hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Bu işlem ile e-devlet mahkeme tarihi sorgulama konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilgileriniz sürekli güncellenmekte ve sisteme girilmektedir.