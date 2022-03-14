Özgün E-devlet ile mahkeme sorgulama nasıl yapılır? E-devlet mahkeme sorgulama
ÖZGÜN HABERLER

E-devlet ile mahkeme sorgulama nasıl yapılır? E-devlet mahkeme sorgulama

Mahkeme sorgulama işlemleriyle ilgili sorular gün geçtikçe artıyor. E-devlet üzerinden bu işlemi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? E-devlet ile mahkeme sorgulama nasıl yapılır? E-devlet üzerinden mahkeme sorgulama ile ilgili her şey haberimizde....

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​E-devlet ile mahkeme sorgulama nasıl yapılır? E-devlet mahkeme sorgulama
​E-devlet ile mahkeme sorgulama nasıl yapılır? E-devlet mahkeme sorgulama

Devlet üzerinden bir işlem yapabilmek için saatlerimizi harcadığımız zamanlara son. Birçok işlemi E-devlet üzerinden yapabiliriz artık. Bu durum hem zaman kaybını önlüyor hem de yapılan işlemleri pratik bir şekilde halletmemizi sağlıyor. E-devlet mahkeme sorgulama günümüzün iyileştirilen teknoloji sisteminin bir sonucudur.

Önceleri bir mahkeme ile ilgili detay almak uzun zaman alırken şimdilerde teknoloji sayesinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmektesiniz. Hakkınızda bulunan mahkemeleri sürekli takip edebilmek, bazı karışıklıkların da önüne geçmektedir. Böylece olası sorunların ortadan kalkması sağlanmaktadır.

UYAP mahkeme sorgulama

  • Bir süre önce UYAP mahkeme sorgulama sistemini hizmete sunmuştur. Tercih ederseniz, UYAP’ın sitesine girerek hakkınızdaki mahkeme ve davalar ile ilgili gerekli detayları alabilirsiniz. E-devlet sisteminin aktif olarak kullanılması ile birlikte UYAP ve e-devlet işbirliği yapmıştır. Böylece vatandaşlar her iki taraftan da bilgi alabilme özgürlüğüne sahip olmuştur.

E-devlet şifresi ile mahkeme sorgulama

E-devlet şifresi ile mahkeme sorgulama işlemi için aşağıdaki prosedürleri takip edebilirsiniz:

E-devlet resmi web sitesine giriş yapmalısınız.

Siteye girdikten sonra güvenli işlem için TC Kimlik Numaranız ve e-devlet şifreniz ile güvenli giriş yapmanız şarttır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler alanından “Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” kısmına tıkladığınız zaman hakkınızda açılan davalar hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Bu işlem ile e-devlet mahkeme tarihi sorgulama konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilgileriniz sürekli güncellenmekte ve sisteme girilmektedir.

Sağlık Çalışanları Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak? Doktor, Pratisyen Hekim, Hemşire Maaşları 2022
ÖZGÜN
Sağlık Çalışanları Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak? Doktor, Pratisyen Hekim, Hemşire Maaşları 2022
TOGG 6ncı sırada yer aldı

TOGG 6'ncı sırada yer aldı

İki bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterilmişti.
Savaşın simgelerindendi

Savaşın simgelerindendi

​Hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle hayatını kaybetti.
Seçim barajı için yüzde 7 teklifi

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, açıklamalarda bulundu.

​Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başladı.
Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Çeçen lider Kadirov Ukrayna'da olduğunu açıkladı

Altı sahada<br>petrol arayacak

Altı sahada
petrol arayacak

​TPAO'nun Mersin için beklediği ruhsatlar çıktı.

İstanbul'da turuncu alarm kalktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.