E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA: Hangi sandıkta oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu'nda 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin çalışmalar devam ediyor. 2023 seçimde Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belli olmasının ardından partilerin pusuladaki sıralaması bugün YSK tarafından yapılan kura ile belli oldu. Sıralamada Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak. Peki Partilerin pusuladaki sıralaması nasıl olacak? İttifak için sıralamalar nasıl olacak? İşte detaylar.