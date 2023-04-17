E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA: Hangi sandıkta oy kullanacağım?
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala YSK, seçmenlerin oy kullanacağı yer ve sandık numaralarını e-Devlet üzerinden duyurdu. İşte detaylar.
E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANINA NASIL GİRİLİR?
Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.
Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.