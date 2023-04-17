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YSK duyurdu: Seçmenlerin oy kullanacağı yer ve sandık bilgileri e-Devlete yüklendi

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 'Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım?'' soruları vatandaşlar tarafından soruluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten duyurdu. Oy kullanacak vatandaşlar e-Devlet'e girerek oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. Peki 2023 e-Devlet seçmen sorgulama ekranına nasıl girilir? İşte detaylar.

16:48 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA: Hangi sandıkta oy kullanacağım?

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA: Hangi sandıkta oy kullanacağım?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala YSK, seçmenlerin oy kullanacağı yer ve sandık numaralarını e-Devlet üzerinden duyurdu. İşte detaylar.

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANINA NASIL GİRİLİR?

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.



#e-Devlet
#YSK
#sandık
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
20 saat önce
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