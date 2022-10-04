E Devlet Şifresi Ne Kadar: e-Devlet Şifresi PTT’de Ne Kadar?

PTT'den alınan şifreyle sisteme girerek kendi hatırlayacağınız türden yeni bir şifre ile giriş yapabilir, mail, telefon numarasını ve aktif kullanıcı bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. E-Devlet şifresi sadece PTT ‘den alınarak işlem görür. TC kimlik beyanından sonra bu ücreti ödeyen her Türk vatandaşı e-Devlet kapısına güvenli bir şekilde girebilmektedir.

E devlet Şifresi Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

E devlet şifre değiştirme işlemleri için öncelikle PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında kimlik bilgilerinizle şifre almalısınız. E devlet şifresi alındıktan sonra vatandaşın şifresini ivedilikle değiştirmeler gerekir. E Devlet şifre değiştirme işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz:

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• İlk olarak turkiye.gov.tr adresine tıklayarak önceden satın aldığınız şifreyle beraber TC kimlik numaranızı girerek sisteme giriş yapmalısınız.

• Giriş işlemlerinden sonra sağ tarafta bulunan isminizin bulunduğun alana tıklayarak şifre değiştirmek için güvenlik ayarlarına giriş yapabilirsiniz.

• Bu alanda yer alan şifre ve güvenlik ayarlarına tıkladıktan sonra eski şifrenizi girerek yeni şifre bilgileriyle değiştirebilirsiniz.

E devlet Şifresini Unutanlar Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

E Devlet şifresini unutanların izleyebilecekleri yol ilk olarak e-Devlet paneli üzerinden gerçekleştirilir. PTT şubelerine gitmeden önce yeni şifre almak isteyenler e-Devlet üzerinden ‘’şifremi unuttum’’ sekmesine tıklayarak gerekli adımları izlemelidir. E devlet şifresini unuttuysanız şu yolları deneyerek PTT’ye gitmeden yeni şifre alabilirsiniz:

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• Öncelikle e- Devlet sayfasına gelerek şifremi unuttum kısmına tıklayın.

• Kimlik tipi seri numarası, cüzdan seri numarası bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girin.

• Sayfanın hemen altında size bir güvenlik kodu gönderilecektir.

• Güvenlik kodu girildikten sonra anne adı, baba adı vs. bilgileri sisteme girerek kaydedin. Kimlik bilgilerini sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu sisteme tuşlayarak yeni şifre bilgilerini yeniden oluşturabilirsiniz. E devlet şifresi ücreti ödeyerek aldığınız şifreyle, Yeni şifre bilgilerine ulaşmak için sistem tarafından size gönderilen her bilgi işlem onay kodu ve forumlarını eksiksiz bir şekilde sistem üzerinden doldurmanız gerekir.

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E Devlet Sistemine Başka Hangi Yöntemlerle Giriş Yapılır?

E devlet sistemine giriş yapma yöntemleri PTT’ye gitmeden internet bankacılığı müşterisiyseniz aktif hale gelmektedir. Giriş. turkiye.gov.tr/giriş/banka-giriş sayfasına tıklayarak sisteme önceden kayıtlı olan iletişim ve kimlik bilgilerinizle e-Devlet kapısına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aktif olarak kullandığınız banka üzerinden sisteme giriş yaparak, daha önceden şifre alıp E-devlet online sistemine kayıtlı olduğunuz sayfaya banka aracılığıyla yeniden giriş yapama imkânınız bulunmaktadır.

E devlet Kaydı Nasıl Yapılır?

E devlet kayıt işlemleri vatandaşın herhangi bir başvuru ve forum doldurmasına gerek olmadan PTT yolu ile gerçekleştirilmektedir. PTT üzerinden ilk etapta alınan şifre ile devlet kapısına giriş yapma işlemleri aktif hale getirilmektedir. Sisteme kayıt yaptırmanız için TC kimlik bilgisi ve PTT’den alıp değiştirdiğiniz şifre bilgileri e –Devlet kapısına giriş yapabilirsiniz. E-devlete ilk defa giren kullanıcıların doğru şifre ve kullanıcı adıyla sisteme kayıt yaptırmaları gerekir.

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Mail ve cep telefonu bilgilerini doğru bir şekilde sisteme kaydeden kullanıcıların telefon doğrulaması yaptıktan ve yeni şifreyi girdikten sonra e -devlet sisteminden 7/24 saat faydalanma avantajı bulunmaktadır. E devlet şifresi ücreti olan 2TL karşılığında PTT’den aldığınız şifrenizle yeni şifrenizi oluşturabilir, kullanıcı iletişim bilgilerinizle tüm eğitim, sosyal ve mali netlikteki kullanıcı işlemlerinizi güvenle hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.